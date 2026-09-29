В территориальном центре социального обслуживания населения прошла республиканская ярмарка вакансий для пожилых людей и инвалидов. Мероприятие собрало тех, кто ищет работу и готов трудиться, несмотря на возраст или особенности здоровья.

Представители предприятий, организаций и учреждений Будакошелевщины ознакомили присутствующих с имеющимися вакансиями, подробно рассказали о требованиях к кандидатам, характере и условиях работы, уровне заработной платы, режиме труда и возможностях обучения прямо на производстве. Соискатели смогли задать уточняющие вопросы, получить консультации по трудоустройству, а также разъяснения по пенсионному и трудовому законодательству.

Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома Ольга Лукашенко проинформировала собравшихся об оказываемых мерах содействия в трудоустройстве. Речь шла о возможности пройти переподготовку, освоить новую специальность, а также о поддержке тех, кто решил начать свое дело.

Елизавета Малая

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