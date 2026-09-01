Главная тема заседания в формате «ШОС+» была обозначена так: «ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка: вклад государств ШОС+ в формирование многополярного мира». В связи с этим глава государства поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН: «Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира».
Александр Лукашенко подчеркнул, что Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. «Даже самым малым государствам трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации», — уверен он.
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Вместе с тем Президент считает, что политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС — Ирана. «Можно сколько угодно критиковать организацию (есть за что), руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас — государств-членов», — констатировал он.
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«Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы, будь то изменение климата, борьба с эпидемиями или стабилизация энергетических рынков», — уверен Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.