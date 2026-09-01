Белорусская экономика, которая ориентирована на экспорт и открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными странами, не может развиваться, опираясь исключительно на собственные ресурсы и силы. Перспективы развития Беларусь видит в том числе в сотрудничестве с крупнейшими странами — Россией, Китаем, Индией. Не меньшее значение играют и многосторонние форматы. Здесь особое место занимает Шанхайская организация сотрудничества, которая представляет более 40% населения планеты и формирует четверть мирового ВВП.



Не так давно на заседании VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко провозгласил слоган: «Время конкретных дел». Прежде всего это касалось Беларуси. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в формате «ШОС+» Президент масштабировал слоган ВНС на уровень «шанхайской семьи». Глава государства со свойственной ему открытостью высказался не только о достижениях ШОС, но и затронул определенные недостатки в работе организации. Белорусский лидер призвал страны «шанхайской семьи» действовать более решительно, чтобы избежать возможных проблем и не стать еще одной Организацией Объединенных Наций в ее нынешнем виде.

Главная тема заседания в формате «ШОС+» была обозначена так: «ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка: вклад государств ШОС+ в формирование многополярного мира». В связи с этим глава государства поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН: «Вижу знак ответственного отношения к этой высокой миссии в инициативе председательства обсудить тему ООН как ключевого элемента справедливого миропорядка и вклад государств семьи ШОС в формирование многополярного мира».

О влиянии политических разногласий внутри ООН на разрешение конфликтов

Александр Лукашенко подчеркнул, что Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. «Даже самым малым государствам трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации», — уверен он.

Вместе с тем Президент считает, что политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС — Ирана. «Можно сколько угодно критиковать организацию (есть за что), руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас — государств-членов», — констатировал он.



Об усилении взаимодействия ШОС и ООН

Президент отметил, что в «шанхайской семье» находятся четыре члена Совета Безопасности ООН: Россия, Китай, Пакистан и Бахрейн, из них два — постоянные. В 2027 году вместо Пакистана непостоянным членом станет Кыргызстан.

«Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы, будь то изменение климата, борьба с эпидемиями или стабилизация энергетических рынков», — уверен Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.

belta.by