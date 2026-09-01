В преддверии 1 сентября корреспондент «Авангарда» решила окунуться в воспоминания вместе с будакошелевцами и узнать, каким был для них самый первый поход в школу.

Людмила ЕРЕМЕНКО, горожанка:

– Хорошо помню свой первый день в школе: мама отвела меня в 1-й класс, который тогда располагался в здании Дома пионеров. Поначалу я чувствовала сильную тревогу, но со временем освоилась, у меня появились друзья. С теплотой вспоминаю свою первую учительницу. Она была невероятно отзывчивым, внимательным и заботливым человеком.

Сергей БРУНДУКОВ, будакошелевец:

– Нас у родителей пятеро, так что школьных линеек в нашей семье было немало. Никогда не забуду свой первый поход в школу, как родители провожали меня и двух моих сестер. Я нес букет красных цветов, заботливо выращенных мамой в палисаднике. Помню, как волнительно было в той торжественной обстановке дарить их своему первому учителю.

Виктор ДРОБЫШЕВСКИЙ, житель города:

– В моей памяти до сих пор запечатлен тот сентябрьский день, когда впервые переступил порог второй школы нашего города, крепко держа мамину руку. Праздничный букет ромашек казался мне тогда чем-то особенным, а я сам – очень взрослым. Из-за сильного волнения почти не удалось поспать, поэтому утром чуть ли не бегом отправился в школу – так сильно хотелось поскорее начать учебу.

Лариса ПАРФЕНОВА, жительница райцентра:

– Мой путь в школьную жизнь начался в 1982 году. Хорошо помню свой наряд – школьную форму с белым накрахмаленным фартуком. Моим первым учителем была Мария Петровна – удивительно добрый и мудрый человек, который заложил в нас прочный фундамент знаний.

Анастасия ЛОСЕВА

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