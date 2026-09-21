С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к юным будакошелевцам.

Кирилл ГРИШКОВ, 6 лет:

– Больше всего я люблю осень, потому что у меня в ноябре день рождения. В этом году я жду его с нетерпением, так как мне подарят котенка. Настоящего, представляете! Я даже придумал ему имя – Кокосик.

София МЕДВЕДЕВА, 8 лет:

– Люблю рисовать осень: пейзажи получаются яркими, в оранжево-красном цвете. Особенно нравится октябрь, потому что в этом месяце мы празднуем День матери. А мамочка для меня – самое теплое солнышко. Я ее очень люблю.

Богдан ЧЕРНЯКОВ, 7 лет:

– Осенью мне нравятся деревья. Летом они зеленые и все одинаковые, а сейчас клены становятся красными, как пожарная машина, березки надевают желтый наряд. Я всегда собираю для мамы красивый букет из кленовых листьев, а еще насушил гербарий для уроков в школе.

Валерия ОСАДЧАЯ, 14 лет:

– В эту пору года мне нравится проводить время на улицах и в парке, когда под ногами лежат красивые листочки – желтые, красные, оранжевые. Они все такие разные. Кленовые похожи на звездочки, дубовые – на кораблики. Я могу ходить часами и любоваться этой красотой.

Милена ЯНУЧОК, 14 лет:

– Я просто обожаю осеннюю погоду, когда по стеклам барабанит дождь. В это время хочется укрыться пледом и вдыхать чистый, прохладный воздух. Сентябрь для меня – это радость, это встреча одноклассников после долгих летних каникул.

Милена ПЛУЧ, 13 лет:

– Для меня осень начинается не с первого сентября и даже не с первого желтого листочка на земле. Она начинается с запаха маминых пирогов с яблоками. Почему-то именно в эту пору года они обретают особый аромат.

Инна КОСТЯНКО

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