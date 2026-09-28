Заместитель прокурора района Виктория Стрижнева пояснила, что житель областного центра посадил найденные семена конопли на территории одного из сельских населенных пунктов района, периодически приезжал их поливать и наблюдал за ростом. Выращенную коноплю, а это не менее 10 растений, не употреблял, продавать не собирался и зачем растил – пояснить не смог.

Но поскольку гражданин совершил незаконные посев и выращивание растений, содержащих психотропные вещества, его действия подлежат квалификации по ч.1 ст.329 УК Республики Беларусь, а это штраф в размере 50 базовых величин, или 2250 руб.

Подготовила Наталья Логунова