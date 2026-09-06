18-19 мая 2001 года во Дворце Рес-публики в Минске состоялось второе Всебелорусское народное собрание, объединив 2500 делегатов со всей страны. Под девизом «За сильную и процветающую Беларусь!» участники подвели итоги предыдущей пятилетки и утвердили программу социально-экономического развития на 2001-2005 годы.

К началу нового тысячелетия в жизни Беларуси произошли значительные перемены. На двух референдумах народ определил конституционное устройство страны, утвердил государственные символы. Страна, начинавшая свой путь фактически «с нуля», неуклонно шла по пути созидания. И второе Всебелорусское собрание стало закономерным этапом этого движения – возможностью не только отчитаться о проделанной работе, но и сверить курс на будущее.

В своем докладе Президент Александр Лукашенко обозначил главный итог прошедшей пятилетки: Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. «Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал», – подчеркнул белорусский лидер. Таким образом, страна не пошла по пути шоковых реформ, а выбрала постепенное движение вперед.

Итоги предыдущей пятилетки говорили сами за себя. Валовой внутренний продукт вырос на 36%, продукция промышленности – на 65%, инвестиции в основной капитал – на 26%. Это были лучшие показатели среди стран СНГ. Ежегодно в стране вводилось более 3,5 млн. кв. метров жилья, была обеспечена продовольственная безопасность, экспорт увеличился с 5 до 8 млрд. долларов. Люди стали чувствовать себя увереннее, появлялись новые рабочие места, строились дома.

На собрании были утверждены ключевые направления развития страны на предстоящую пятилетку. Три приоритета, определенные еще в 1996 году (экспорт, жилье, продовольствие), было решено сохранить, но в качестве главных инструментов их реализации были выделены наука и здоровье людей. Стало очевидно, что экономический рост невозможен без вложений в человеческий капитал, без развития образования и медицины.

Особое внимание уделялось и сельскому хозяйству. Делегаты подчеркнули: экстенсивное развитие отрасли себя исчерпало, и переход к интенсивной модели стал вопросом качества жизни на селе и благополучия общества в целом. Была поставлена задача выйти в 2005 году на производство 7,5 млн. тонн зерна, 6 млн. тонн молока и 1,2 млн. тонн мяса. Планы были амбициозными, но, как показало время, достижимыми – село начало возрождаться.

Таким образом, второе Всебелорусское народное собрание стало не только площадкой для подведения итогов, но и важным этапом развития национальной государственности, демократии и формирования гражданского общества. Участники форума подтвердили приверженность курсу на стабильность и развитие, а забота о человеке была утверждена как основа политики государства. С тех пор страна уверенно движется вперед, создавая условия для достойной, мирной и комфортной жизни каждого гражданина.

Елизавета МАЛАЯ