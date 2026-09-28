29 сентября на YouTube-канале НЦЗПИ в 10.30 состоится открытая трансляция вебинара «Правовые основы питьевого водоснабжения и водоотведения. Что предусматривают новации?»

Вебинар посвящен разъяснению норм Закона Республики Беларусь от 12 марта 2026 г. №131-З «О питьевом водоснабжении и водоотведении (канализации)», вступившего в силу 18 сентября 2026 г.

Закон №131-З сохранил базовые государственные гарантии ранее действовавшего закона (Закон Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. №271-З «О питьевом водоснабжении» – прим.), но при этом закрепил четкие нормы, регулирующие весь цикл приема, транспортировки, перекачки, очистки и сброса сточных вод в окружающую среду.

В студии выступят заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике, торговле и строительству Сергей Казачок, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Саливончик, генеральный директор ГПО «Белводоканал» Ирина Ровбо.

В прямом эфире спикеры осветят ключевые нововведения, направленные на дальнейшее развитие сфер питьевого водоснабжения и водоотведения, решение существующих проблем и максимальное удовлетворение потребностей граждан в питьевой воде.

Остановятся на вопросах создания государственного реестра систем питьевого водоснабжения и водоотведения, в частности:

формировании единой базы данных, содержащей достоверные сведения обо всех системах (канализации) в населенных пунктах страны;

учете данных о соответствии питьевой воды нормативам безопасности, а также количественном и качественном составе отводимых сточных вод;

определении ГПО «Белводоканал» оператором реестра и утверждении широкого круга его пользователей (от госорганов до ИП и физических лиц).

Отдельное внимание будет уделено новым инструментам регулирования и разграничению полномочий. В фокусе обсуждения следующие темы:

возможность бурения временных скважин для оперативного решения вопроса водоснабжения сельских населенных пунктов в случае выхода из строя единственной скважины и отсутствия резервной;

для оперативного решения вопроса водоснабжения сельских населенных пунктов в случае выхода из строя единственной скважины и отсутствия резервной; установление на уровне Правительства единого порядка транспортировки сточных вод ассенизационным транспортом , что позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, создать равные условия для бизнеса и исключить «серый» рынок слива сточных вод в неустановленных местах;

, что позволит снизить финансовую нагрузку на граждан, создать равные условия для бизнеса и исключить «серый» рынок слива сточных вод в неустановленных местах; уточнение полномочий Правительства в части:

— разработки и утверждения схем питьевого водоснабжения и водоотведения для устойчивого развития систем и расширения охвата территорий;

— проведения ежегодной инвентаризации систем для проверки их технического состояния, выявления бесхозяйных сетей, скрытых утечек и незаконных врезок;

расширение компетенции местных исполнительных органов по определению организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на соответствующей территории;

по определению организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на соответствующей территории; наделение профильных организаций правом обслуживать сети, построенные гражданами за счет собственных средств, для обеспечения их надежности и бесперебойного оказания услуг.

Традиционно можно задать вопросы по теме вебинара. Направляйте их на электронную почту nczpionline@center.gov.by до 11.00 29 сентября. Ответы – в ходе прямого эфира.

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