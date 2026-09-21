С 1 января 2025 года в Беларуси действует Закон «Об ответственном обращении с животными», который существенно изменил подход к содержанию питомцев. Разберем ключевые требования, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность окружающих.

Основные правила содержания собак и кошек

Регистрация обязательна для всех. Зарегистрировать собаку или кошку нужно в течение трех дней с момента приобретения, а щенков и котят — в возрасте от 3 до 3,5 месяца. Процедура проводится в исполкоме или местной администрации по месту жительства, выдается регистрационное удостоверение и жетон, который должен быть постоянно прикреплен к ошейнику. При регистрации собак потенциально опасных пород требуется справка о прохождении специального обучения. Обратитесь в службу «одно окно» Буда-Кошелевского райисполкома.

Количество питомцев в квартире ограничено. В одной семье, занимающей отдельную квартиру, разрешается держать не более двух животных. Если в квартире проживает несколько нанимателей (собственников) — не более одного животного на семью при согласии всех совершеннолетних жильцов. Для частных домов ограничений по количеству нет.

Обязанности владельцев:

обеспечивать питомцу питание, воду и достаточную двигательную активность;

соблюдать санитарно-ветеринарные нормы, не допуская загрязнения подъездов, придомовых и общественных мест;

иметь при себе средства для немедленной уборки за животным;

сообщать в исполком и коммунальные службы о продаже, пропаже, гибели питомца или перемене места жительства в трехдневный срок.

Налог на собак уплачивается владельцами путем включения суммы в платежку за жилищно-коммунальные услуги.

Где и как разрешено выгуливать собак

Запрещено выгуливать собак на придомовых территориях, детских площадках, в парках и скверах, на стадионах, рынках, в магазинах, кафе, школах, детсадах и других общественных зданиях (кроме мест, где официально разрешено.

Специально отведенные площадки и места, определенные местными властями:

площадка — это огороженная территория с оборудованием для тренировок, а место для выгула — зона без ограждений. Количество таких мест зависит от числа зарегистрированных животных в районе;

пустыри и лесопарки при соблюдении установленных правил.

Правила выгула и особенности для потенциально опасных пород

Общие требования при выгуле:

собака должна находиться на коротком поводке;

намордник обязателен, за исключением щенков до 3 месяцев и декоративных собак ростом до 25 см в холке;

владелец обязан убирать за питомцем;

безнадзорное животное (без сопровождения) подлежит отлову, даже если на нем есть жетон.

Особые требования для потенциально опасных пород:

Выгуливать таких собак могут только совершеннолетние лица.

Запрещено выгуливать лицам в состоянии алкогольного опьянения.

В частном доме собаку опасной породы необходимо содержать на привязи, в вольере или за высоким ограждением, исключающим самовольный выход.

Ответственность за нарушения

За нарушение правил содержания и выгула животных предусмотрена административная ответственность по статье 16.30 КоАП:

штраф от 1 до 15 базовых величин (в 2026 году — от 45 до 675 рублей):

если нарушение повлекло причинение вреда здоровью или имуществу — штраф от 10 до 30 базовых величин (от 450 до 1350 рублей) либо общественные работы, либо административный арест.

Помните: ответственность несет не только собственник животного, но и лицо, которое фактически им владеет и ухаживает за ним.

Соблюдение этих несложных правил поможет избежать конфликтов с соседями, штрафов и, главное, обеспечит безопасность и комфорт всем вокруг.

По информации Буда-Кошелевской районной ветеринарной станции