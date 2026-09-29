В ходе диалога Артем Сергеевич проинформировал присутствующих о том, как сегодня развивается район, каких показателей удалось достичь за первое полугодие текущего года и какие задачи стоят на ближайшую перспективу. Речь шла о положительной динамике в сельском хозяйстве, промышленности, росте инвестиций, экспорта товаров и услуг, заработной платы.

Заместитель председателя райисполкома отметил, что положительные тенденции прослеживаются практически по всем отраслям. Район развивается, реализуются инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места, а предприятия наращивают объемы производства. Отдельное внимание уделили вопросам кадрового обеспечения и социальной поддержки работников.

Также Артем Гришай подробно остановился на предстоящих значимых для Будакошевщины событиях. Среди них – «Дажынкі», которые пройдут в городском поселке Уваровичи. 3-го октября состоится районный субботник – добрая традиция, объединяющая людей и способствующая наведению порядка на закрепленных территориях, возле производственных объектов, а также в целом по городу и району. Артем Сергеевич подчеркнул, что субботник – возможность каждого внести свой посильный вклад в благоустройство родного края, и призвал коллектив присоединиться к общему благому делу.

Елизавета Малая

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