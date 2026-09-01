Были затронуты ключевые вопросы образовательной сферы, воспитания молодежи, профориентации учащихся, а также текущие проекты по развитию социальной инфраструктуры Будакошелевщины.

Современные педагоги должны не просто передавать знания, а учить детей мыслить самостоятельно, анализировать информацию и критически оценивать то, что они видят в интернете, отметила Людмила Адамовна. В эпоху цифровых технологий именно учитель помогает ребенку отделять важное от пустого, правду от лжи. Особое внимание заместитель председателя уделила воспитательной роли педагога, обозначив, что только авторитетный, уважаемый учитель способен привить детям любовь к Родине, уважение к старшим и понимание семейных ценностей. А воспитание патриотизма и нравственных ориентиров – одна из главных задач, стоящих перед каждым педагогом.

Говоря о профориентационной работе, Людмила Кураликова подчеркнула, что сегодня особенно важно ориентировать школьников на выбор рабочих профессий. В районе и стране востребованы квалифицированные кадры, и получение рабочей специальности может стать хорошим стартом для профессионального роста.

Людмила Адамовна рассказала и о текущем строительстве социальных объектов в районе. Среди них – реконструкция Уваровичского социального пансионата «Луговой», завершение работ на городском стадионе, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а также реконструкция бывшего гинекологического отделения ЦРБ под отделение круглосуточного пребывания для пожилых людей.

Затем Людмила Кураликова ознакомилась с материально-технической базой учреждения.

Елизавета Малая

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