Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району информирует, что в настоящее время одним из самых распространенных нарушений среди коммерческих организаций является выплата заработной платы «в конвертах», то есть оплата труда работников без соответствующего документального оформления и отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Однако за кажущейся выгодой обычно скрываются риски, которые в итоге отражаются и на работнике, и на работодателе.

При официальном оформлении трудовых отношений заработная плата проходит через предусмотренные законом механизмы. Это означает, что работник может рассчитывать на предусмотренные выплаты при наступлении страховых случаев — в том числе пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также другие виды социальной поддержки. Кроме того, официальный учет позволяет формировать страховой стаж и обеспечивает уплату страховых платежей.

Если же доход выплачивается без отражения в отчетности, работник нередко лишается подтверждения своего заработка документально. А значит, и шанс получить гарантированные выплаты существенно снижается.

Работодатель рискует не «экономией», а доначислениями: «Серая» схема означает, что обязательные налоги и платежи не уплачиваются должным образом. По результатам проверок с работодателей взыскиваются налоги и иные обязательные платежи, а за уклонение от их уплаты предусмотрены виды ответственности — от административной до уголовной.

То есть «выгода» оказывается краткосрочной: при выявлении нарушений расходы становятся реальными, а не теоретическими.

Закон усиливает ответственность налоговых агентов — при установлении контролирующими органами случаев неправомерного неудержания подоходного налога, обязанность по его уплате возлагается на налогового агента. При этом предполагается уплата за счет собственных средств и без последующего удержания у физического лица, которое фактически получило доход.

Зарплата — это основа прав работника на гарантированные выплаты и юридически значимый учет дохода. Поэтому самый надежный способ защитить себя — официальное оформление трудовых отношений и «прозрачное» начисление заработной платы.

По информации Управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району