Если заявка, которую белорус подал в службу 115, была закрыта как выполненная, но проблема на самом деле осталась или работу выполнили некачественно, повторно обращаться с новой заявкой не требуется.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что в такой ситуации потребитель может сообщить о своих замечаниях в течение трех рабочих дней после того, как заявке присвоили статус «закрытая».

Обратиться можно несколькими способами:

позвонить по номеру 115 ;

; оставить замечание через личный кабинет на портале «Мая Рэспубліка: 115.бел» ;

; воспользоваться мобильным приложением сервиса.

После этого заявку должны повторно открыть и вернуть исполнителю на доработку.

При этом на устранение проблемы после возврата заявки отводится не более одного рабочего дня. Такая заявка автоматически берется на контроль контакт-центром.

Порядок предусмотрен постановлением Совета Министров от 22 марта 2024 года № 214.

mlyn.by