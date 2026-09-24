Несмотря на то что Второй республиканский молодежный женский форум закончился вчера, я до сих пор нахожусь под впечатлением. Быть частью такого масштабного мероприятия, где собрались столько единомышленниц со всей страны, – невероятный заряд мотивации. Что особенно понравилось? Прежде всего, атмосфера. Невзирая на высокий статус мероприятия, не было ощущения официальности. Формат «открытого микрофона» с Натальей Ивановной Кочановой стал для меня настоящим открытием. Было очень ценно услышать от спикера Парламента, что государственные решения – это не сухие цифры, а живой диалог, где важно мнение каждой из нас.

Какие выводы я сделала для себя? Во-первых, окончательно убедилась: не нужно выбирать между карьерой и семьей. Раньше мне казалось, что это вечная дилемма, где одно неизбежно идет в ущерб другому. Но слова Натальи Ивановны расставили все по местам. Когда дома все хорошо, ты идешь на работу с другим настроем, с другой энергией. Это не искусственный выбор, а гармоничное дополнение. Во-вторых, я осознала масштаб нашей ответственности. Мы, молодые женщины, не просто специалисты на своих рабочих местах, а созидатели. Наша женская сила не в громких лозунгах, а в умении помочь, сохранить мир в своем коллективе и семье. Это и есть тот самый ментальный иммунитет, о котором мы дискутировали на секциях. В-третьих, форум помог мне увидеть, как моя профессия вписывается в общую стратегию развития Беларуси. Мы все – часть большого процесса, направленного на демографическую безопасность и укрепление наших традиций.

Уезжала я с четким пониманием: у нас есть все возможности для самореализации. Государство создает для этого базу, но именно от нашего желания быть вместе и помогать друг другу зависит, какой будет наша страна завтра. Форум стал для меня не просто встречей, а мощным импульсом к действию.