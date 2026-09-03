В Беларуси 4 сентября в ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается туман, днем местами — грозы. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью по западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, по западу — плюс 14-16. Днем будет от плюс 16 по северо-западу до плюс 24 по юго-востоку.