14 октября с 10.00 до 11.00 по тел. 8-0232-79-21-01 прямую телефонную линию проведет Гомельская таможня. Начальник Гомельской таможни Андрей Александрович Мисюченко ответит на вопросы граждан и юридических лиц, входящие в компетенцию таможни.

При обращении на прямую линию просьба сообщать свои фамилию, имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы), представителям юрлиц − фамилию, имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого ими юрлица и его юридический адрес.