22 октября с 14.00 до 15.00 прямую линию по тел. 8 (02334) 9-05-10 проведет заместитель директора по общим вопросам и идеологической работе филиала «Жлобинводоканал»КПУП «Гомельводоканал» Ирина Владимировна Овсянникова.