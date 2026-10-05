5 ноября Гомель примет ІІІ Форум гражданских инициатив «От идеи – к результату», организованный областной ассоциацией местных Советов депутатов при поддержке областного Совета депутатов. На базе бизнес-центра «Гомель-Ратон» встретятся около 300 участников: депутаты, лидеры гражданского общества, представители органов власти, Школы регионального развития.

Форум станет площадкой для презентации опыта по вовлечению граждан в решение актуальных вопросов местного значения, проектов гражданских инициатив, практик благоустройства и развития сельских населенных пунктов.

В нынешнем году было подано 120 заявок, 33 инициативы получили поддержку. Многие созданные объекты стали знаковыми точками притяжения и вошли в состав туристических маршрутов.

В связи с большой востребовательностью в 2026 году был организован дополнительный конкурс гражданских инициатив «Опыт старших – энергия молодых», подведение итогов и награждение победителей также пройдет 5 ноября.

Гомельщина официально