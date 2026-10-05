На аппаратном совещании председатель райисполкома Валентин Ундруль поздравил коллектив редакции со значимой датой – 95-летием со дня выхода в свет первого номера и вручил заслуженные награды.

За значительный вклад в развитие информационной сферы, объективное освещение жизни района и многолетнюю плодотворную работу учреждение «Редакция газеты «Авангард» удостоено Почетной грамоты райисполкома. Технические редакторы Тамара Сивицкая и Анастасия Лосева, стилистический редактор Елена Белко, специалист по рекламе Инна Костянко, редактор интернет-ресурса Екатерина Зайкова за многолетний добросовестный труд отмечены благодарственными письмами райисполкома.

Глава района пожелал работникам «Авангарда» доброго здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма, дальнейших профессиональных побед и достижений.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко