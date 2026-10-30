Департамент по энергоэффективности с 30 октября по 11 ноября 2026 года проведет республиканскую информационно-образовательную акцию «Беларусь — энергоэффективная страна», приуроченную к Международному дню энергосбережения, который ежегодно отмечается 11 ноября. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в департаменте.

Акция проводится в целях реализации положений Директивы от 14 июня 2007 года «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», закона от 8 января 2015 года «Об энергосбережении». «Эффективное и разумное потребление энергоресурсов во многом зависит от мобилизации усилий всех государственных структур, учреждений, организаций и бизнес-сообществ, общественных объединений, средств массовой информации. Департамент по энергоэффективности призывает присоединиться к республиканской акции и принять активное участие в информировании сотрудников и общества в целом о важности рационального использования топливно-энергетических ресурсов», — отметили в департаменте.

К Международному дню энергосбережения Департамент по энергоэффективности организует тематические мероприятия: круглые столы, обучающие семинары — для специалистов, открытые уроки и информационные часы, интеллектуальные игры, конкурсы и викторины — для детей и молодежи, мини-конкурсы — для подписчиков в социальных сетях, интервью, пресс-мероприятия — для представителей СМИ.

Также специалисты территориальных органов Департамента по энергоэффективности в областных центрах и Минске проконсультируют по вопросам в сфере энергосбережения.

Как добавили в департаменте, мероприятия направлены на привлечение внимания к вопросам энергоэффективности и энергосбережения, популяризацию экономических, экологических и социальных преимуществ энерго- и ресурсосберегающего образа жизни, укрепление энергетической независимости нашей страны.