В рамках акции «За безопасность вместе» работники Буда-Кошелевского РОЧС продолжают активную профилактическую работу, направленную на повышение уровня безопасности среди населения.

Особый упор в работе направлен на населенные пункты в сельской местности, так как статистика показывает, что 90% возгораний произошли на данных территориях.

Приоритетным направлением работы является посещение домовладений, квартир различных категорий граждан, в особенности наиболее подверженных риску возникновения пожаров. Работники МЧС уделяют пристальное внимание противопожарному состоянию жилья, объясняют, как сделать дом безопасным и не создать своими действиями пожароопасные ситуации.

Спасатели проверяют состояние отопительных приборов, наличие и работоспособность автономных пожарных извещателей. В ходе бесед с жильцами напоминают о важности соблюдения требований пожарной безопасности в быту, о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, об опасности при курении в местах для сна.

— Автономный пожарный извещатель является залогом безопасности, так как своевременно оповестит о возникновении пожара и поможет избежать трагических последствий. АПИ устанавливается в каждой жилой комнате на потолок, а если это невозможно, то установить нужно на 10 см ниже потолка, на стене, — рассказал гражданам заместитель начальника отдела Сергей Козлов.

В рамках профилактических бесед с трудовыми коллективами работники МЧС обучают граждан правильным действиям в экстремальных ситуациях. Важными аспектами являются алгоритм вызова спасателей и правила использования огнетушителей при тушении возгораний. Подобные знания могут спасти жизнь, как самим работникам, так и их коллегам.

Не остались в стороне магазины реализуются спиртные напитки и табачные изделия. Как известно курение остается одной из распространенных причин возникновения пожаров. Представители службы «101», организовали интерактивные площадки, на которых наглядно показали покупателям, что цепочка «выпил-закурил-уснул» является прямым путем к трагедии. Также подробно разобрали правила устройства и эксплуатации отопительных печей и проверки на работоспособность автономного пожарного извещателя.

Акция «За безопасность вместе» является важным шагом к формированию культуры безопасности в обществе. Благодаря совместным усилиям работников Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС и граждан, уровень осведомленности о правилах пожарной безопасности значительно возрастает, что, в свою очередь, способствует снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС