В зале собрались активные люди – представители территориального общественного самоуправления, помощники председателей сельских Советов депутатов. А чтобы работа была максимально полезной, на встречу были приглашены специалисты райисполкома и райсовета, учреждения здравоохранения.

Открывая мероприятие, председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай отметил важность активности граждан по месту жительства. «Качество жизни каждого из нас начинается не со столицы, области или района в целом, а с конкретного двора. Именно вы, уважаемые помощники, являетесь главным связующим звеном между населением и органами власти, сельскими Советами, и от вашей инициативы зависят порядок, уют и комфорт на сельских территориях, – подчеркнул Сергей Анатольевич. – Цель семинара-учебы – дать практические инструменты для решения повседневных вопросов, наиболее часто возникающих в вашей деятельности».

На значимости вовлечения граждан в решение вопросов местного значения через реализацию гражданских инициатив остановилась главный специалист райсовета Вероника Ацаева. Она отметила, что гражданская инициатива – это когда жители сами предлагают проект и готовы участвовать в его реализации: своим трудом, идеями или софинансированием. В данном направлении важную роль играют Гомельский областной Совет депутатов и Гомельская областная ассоциация местных Советов депутатов, одной из основных задач деятельности которых является внедрение механизмов реализации гражданских инициатив. Финансирование расходов, связанных с их реализацией, осуществляется на основе равнодолевого участия средств республиканского бюджета и бюджетов областного уровня. Инициатор принимает участие в финансировании в размере не менее 10% общей стоимости проекта.

На протяжении ряда лет жители района активно участвуют в конкурсе гражданских инициатив и становятся его победителями. В 2024 году проект гражданской инициативы «Актыўная зона спорту «Трымай Імпульс» (Площадка Workout) прошел открытый конкурсный отбор и в результате в г.п. Уваровичи появилась современная спортивная площадка. Стоимость проекта порядка 30 тыс.бел. руб, из которых сумма сбора денежных средств граждан составила 3 тыс. руб. В текущем году в ходе реализации гражданской инициативы членов Молодежного совета при районном Совете депутатов в центре Буда-Кошелева обустроена современная многофункциональная площадка «Актыўная зона «Удачны прыпынак». Ее стоимость составила 10 тыс. руб, членами Молодежного совета, депутатским корпусом, неравнодушными гражданами было собрано порядка одной тысячи рублей. Подобные конкурсы призваны направить жителей на включение в социально значимую деятельность. Очевидно, что люди будут ценить и беречь то, что создали своим трудом. Таким личным примером они воспитывают у молодежи активную гражданскую позицию.

Что делать, если поданная заявка не прошла открытый конкурсный отбор и не стала победителем, поделилась председатель Узовского сельского Совета депутатов Елена Былицкая. Проект «Активная зона отдыха «Здоровейка» инициативных жителей д. Уза в настоящее время реализовывается за счет средств бюджета сельсовета и активности, в том числе финансовой, местных граждан.

О доступности и качестве первичной медицинской помощи на сельских территориях района рассказал главный врач центральной районной больницы Станислав Крылатов. Он отметил, что команда учреждения здравоохранения настроена максимально работать с людьми, все запланированные мероприятия направлены на то, чтобы каждый человек мог в равных возможностях получить бесплатную медицинскую помощь, в том числе и на селе. Отдельно остановился на вопросах своевременного прохождения обследования гражданами, развитии мобильной медицины, вакцинации.

По вопросу порядка регистрации домашних животных, правил их содержания, исчисления и уплаты налога за владение ими проинформировала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова. Начальник отдела землеустройства райисполкома Галина Игнатенко напомнила о порядке легализации земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

В ходе диалога присутствующие имели возможность задать интересующие их вопросы специалистам райисполкома и райсовета, учреждения здравоохранения. Участники семинара также ознакомились с действующими выставками в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко.

Татьяна Титоренко

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