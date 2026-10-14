Беларусь решительно осуждает заявления главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, который представил так называемую «Теорию победы». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, передает корреспондент БЕЛТА.



Представленная концепция НАТО предусматривает в том числе нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем, обратил внимание пресс-секретарь МИД.

«Агрессивная риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. Без каких-либо угроз со стороны Беларуси, без реальных предпосылок к конфликту НАТО строит планы по наращиванию военного присутствия у границ и нанесению ударов по территории суверенного государства, — подчеркнул Руслан Варанков. — Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии».

В МИД обратили внимание, что Беларусь никогда и никому не угрожала, а Военная доктрина страны носит сугубо оборонительный характер. «Мы последовательно выступаем за открытость, деэскалацию и равноправный диалог. Призываем западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением взаимного доверия», — сказал пресс-секретарь.

Как известно, в октябре командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представил план НАТО «Теория победы: как достичь военного успеха против России в сдерживании и обороне». По его словам, главная задача документа — показать наличие у альянса подробного плана того, как предотвратить нападение со стороны России, отразить атаку и разбить противника, используя все имеющиеся силы и средства и задействуя современные разработки.