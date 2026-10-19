В Минске 19-20 октября 1996 года состоялось первое Всебелорусское народное собрание. Почти 5 тыс. делегатов собрались во Дворце спорта, самом вместительном на то время зале страны, чтобы обсудить будущее молодой независимой республики в период экономических трудностей и острой политической борьбы. Форум стал площадкой для обсуждения стратегического курса страны и определения приоритетов ее развития. Экспорт, жилье, продовольственная безопасность, земельный вопрос и судьба крупных предприятий — темы, которые поднимались на первом заседании, во многом определили повестку следующих лет. Сегодня статус и полномочия ВНС закреплены в Конституции. Но чтобы понять, как и почему менялась роль ВНС, стоит вернуться к событиям октября 1996-го.

Осень 1996-го: страна перед выбором

У идеи народного собрания есть исторические параллели, уходящие в глубь веков. Еще во времена Полоцкого княжества важную роль в общественной и политической жизни играло вече — собрание горожан, на котором обсуждались значимые вопросы и которое могло влиять на решения княжеской власти. Разумеется, полоцкое вече и современное Всебелорусское народное собрание — разные институты, сформировавшиеся в совершенно разных исторических условиях. Но между ними можно провести смысловую связь — стремление выносить важнейшие для общества вопросы на общее обсуждение.

Сегодня ВНС закреплено в Конституции как высший представительный орган народовластия. Но в октябре 1996 года его история только начиналась. Экономика Беларуси переживала последствия масштабных преобразований, предприятия искали рынки сбыта, население сталкивалось с падением доходов и неопределенностью. Одновременно шла острая политическая борьба вокруг устройства государства и направления реформ.

Вопрос стоял не только в том, какой должна быть экономическая программа на ближайшие годы, но и в том, по каким принципам белорусское государство будет развиваться дальше. В этих непростых условиях Президент Беларуси Александр Лукашенко решает обратиться за поддержкой к народу и созывает общенациональный форум. Вопрос стоял не только в том, какой должна быть экономическая программа на ближайшие годы, но и в том, по каким принципам белорусское государство будет развиваться дальше. В этих непростых условиях Президент Беларуси Александр Лукашенко решает обратиться за поддержкой к народу и созывает общенациональный форум.

Масштаб собрания был необычным для того времени. В Минске собрались 4740 участников: рабочие и аграрии, руководители предприятий и организаций, представители госорганов, работники социально-культурной сферы, студенты, предприниматели, военнослужащие, пенсионеры, представители диаспор и дипломаты. Делегаты представляли все регионы страны и наиболее крупные трудовые коллективы.

Перед первым форумом по всей стране прошли тысячи собраний, в которых приняли участие около 2,5 млн человек. Таким образом, первое ВНС стало итогом масштабного обсуждения проблем и ожиданий, существовавших в обществе в середине 1990-х годов. А само название форума — Всебелорусское народное собрание — подчеркнуло его общенациональный характер. Перед первым форумом по всей стране прошли тысячи собраний, в которых приняли участие около 2,5 млн человек. Таким образом, первое ВНС стало итогом масштабного обсуждения проблем и ожиданий, существовавших в обществе в середине 1990-х годов. А само название форума — Всебелорусское народное собрание — подчеркнуло его общенациональный характер.

«Право экспертизы власти должно быть предоставлено народу«, — приводила слова Президента о сути ВНС газета «Советская Белоруссия» 28 сентября 1996 года.

Только народ вправе решать свою судьбу

Первое ВНС прошло под девизом «Только народ вправе решать свою судьбу». С одноименным докладом выступил на форуме глава государства. Забегая вперед, отметим главное: позиция Президента по ключевым вопросам на протяжении трех десятилетий остается прежней, а многое из сказанного тогда звучит в наши дни не менее актуально и даже пророчески.

«На первом в истории Всебелорусском народном собрании мы стоим перед выбором. Или Беларусь будет оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков. Или же мы установим надлежащий правопорядок и направим все свои силы, силы народа на решение неотложных проблем. В эти дни решается судьба не Президента Лукашенко, не института президентства, а судьба всего белорусского народа», — обратился Александр Лукашенко к делегатам в начале своего выступления.

Александр Лукашенко во время выступления на I Всебелорусском народном собрании, октябрь 1996 года

«Служение народу для меня не пустые слова, а повседневная практика. Выполняя волю избравшего меня народа, я стараюсь твердо следовать его требованиям, делаю все возможное для спасения страны. И сейчас, когда нам надо сделать решительный шаг вперед в социально-экономическом развитии, в реформировании политической системы, я хочу посоветоваться с вами, представляющими в этом зале весь белорусский народ», — добавил Президент. — добавил Президент.

Приоритетом стало повышение качества жизни людей. Власти стремились остановить спад производства, сохранить рабочие места и не допустить, чтобы преобразования в экономике сопровождались массовой безработицей. Отдельное внимание уделялось тому, как защитить население от последствий инфляции и обеспечить более предсказуемую социально-экономическую ситуацию.

Именно поэтому I ВНС было сосредоточено не столько на абстрактных концепциях, сколько на вопросах, которые люди могли оценивать по собственному опыту: будет ли работа, удастся ли приобрести жилье, сохранится ли производство в родном городе, хватит ли стране собственного продовольствия и что произойдет с землей и государственным имуществом. Эти темы стали основой Программы социально-экономического развития Беларуси на 1996-2000 годы. Ее главная установка заключалась в формировании социально ориентированной рыночной экономики — модели, в которой рыночные механизмы должны были сочетаться с государственной ответственностью за социальную сферу и занятость.

Экспорт, жилье, продовольствие: приоритеты, обозначенные на I ВНС

В предложенной Программе социально-экономического развития провозглашался курс на формирование в Беларуси социально ориентированной рыночной экономики. В качестве приоритетных направлений глава государства предложил выделить три ключевые сферы: развитие экспорта, жилищного строительства и агропромышленного комплекса. За каждым из этих приоритетов стоял конкретный вызов, с которым столкнулась республика в первые годы независимости. Как повысить уровень жизни людей, не допустить массовой безработицы, обеспечить человека в старости?

В первые годы президентства Александра Лукашенко, несмотря на перманентный внутриполитический кризис, удалось во многом стабилизировать экономическую ситуацию, создать основу для последующего роста. Был остановлен спад производства, удалось сохранить сельское хозяйство и получить неплохой урожай. «Есть свой хлеб, молоко и мясо. Мы, возможно, сегодня единственная страна в СНГ, которая способна прокормить себя трудом своих крестьян», — сказал белорусский лидер на I ВНС.

Важно, что Беларусь удержали от диких рыночных преобразований, сопровождающихся массовой безработицей. «Мы не допустили и не допустим массовых увольнений. Я ставлю перед правительством жесткую задачу: если реформирование сопровождается сокращением рабочих мест, люди не должны быть выброшены на улицы. Для них должны быть созданы новые рабочие места. И желательно на этом же предприятии», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Продать то, что умеет производить страна

После распада СССР предприятия оказались в новой экономической реальности. Промышленность, которая десятилетиями работала в рамках единого хозяйственного комплекса, должна была адаптироваться к изменившимся торговым связям. Вопрос состоял в том, чтобы не просто продолжать выпуск продукции, а находить покупателей, повышать качество и конкурировать на внешних рынках. В выступлении Президент обратил внимание на необходимость сохранять традиционные рынки в России и других странах СНГ, одновременно осваивая новые направления.

«Основные рынки сбыта товаров белорусской промышленности всегда находились за пределами нашего государства. Но если во времена Советского Союза сбыт не был проблемой, то сегодня имеем обратную картину. Легче произвести продукцию, чем ее продать, — сказал Александр Лукашенко. — В этих условиях мы должны придавать особое значение повышению конкурентоспособности продукции. Для этого предусматривается государственная поддержка науки, переход к ресурсосберегающим технологиям и развитие наукоемких производств, повышение качества и снижение себестоимости продукции. Нам надо не только сохранить традиционные рынки сбыта в России и других странах СНГ, но и побороться за новое. На это должны работать все». Отсюда следовал и более широкий экономический приоритет: поддержка науки, ресурсосберегающих технологий и наукоемких производств, снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности товаров. Экспорт рассматривался не как задача только для отдельных предприятий или внешнеторговых организаций, а как одно из условий устойчивости всей экономики.

Жилье как социальная задача и экономический стимул

В середине 1990-х потребность в жилье оставалась одной из наиболее ощутимых социальных проблем. Но на первом ВНС строительство жилья рассматривали не только как способ улучшить бытовые условия граждан. Развитие отрасли могло поддержать целую цепочку производств: строительные организации, выпуск материалов, изготовление мебели, производство бытовой техники и другие направления, связанные с обустройством квартир. Новое строительство означало рабочие места и дополнительный спрос на продукцию отечественных предприятий.

Поэтому жилищная политика одновременно решала социальную и экономическую задачи. Власти связывали ее с реализацией права граждан на жилье и возможностью оживить реальный сектор экономики.

«Строительство жилья — это не только забота о нуждающихся. Это мощная отрасль народного хозяйства, которая сама способна стать одним из основных локомотивов вывода экономики из кризиса. С одной стороны, она оживит весь сектор стройиндустрии, с другой — позволит решить важнейшую социальную проблему — гарантировать на деле конституционное право на жилье», — отметил белорусский лидер.

Такой подход был характерен для общей логики I ВНС: решение приоритетных задач должно приносить не разрозненные результаты, а взаимосвязанный эффект — поддерживать производство, занятость и качество жизни.

Продовольственная безопасность начинается с земли

Способность обеспечить население продуктами питания рассматривалась как важная составляющая экономической безопасности. На собрании обсуждались сохранение сельхозпроизводства, постепенное внедрение новых методов хозяйствования и необходимость бережного отношения к земле. Александр Лукашенко сформулировал этот подход кратко: «Земле нужен рачительный хозяин».

Вопрос о земле имел и политическое, и экономическое измерение. В постсоветских государствах шли дискуссии о формах собственности, приватизации и возможности свободной купли-продажи земельных участков. Для Беларуси принципиальным было определить, как проводить преобразования, не допуская утраты контроля над важнейшим национальным ресурсом. В лихие 90-е желающих быстро обогатиться на продаже земли хватало.

«Экспорт сельскохозяйственной продукции является важной статьей валютных поступлений. Что касается стратегии реформирования сельского хозяйства, то она должна сохранить все то, что себя оправдало на практике, и обеспечить постепенное введение новых методов хозяйствования, — заявил Президент в выступлении. — Работа на земле не терпит авантюризма. Земле нужен рачительный хозяин. И об этом мы должны заботиться. Принципиальное значение здесь имеет вопрос частной собственности на землю, то есть купли-продажи нашей земли». Земельная тема получила продолжение уже через месяц. На республиканском референдуме 24 ноября 1996 года гражданам, в частности, предлагалось высказаться по вопросу свободной, без ограничений, купли-продажи земли. Большинство участников референдума не поддержали такой подход.

Собственность, приватизация и рабочие места

Еще одной важной темой I ВНС стала судьба предприятий и государственной собственности. Вопрос приватизации был частью более широкого выбора экономической модели. Речь шла о том, как преобразовывать собственность, не разрушая производственного потенциала и не создавая условий для массового высвобождения работников. Александр Лукашенко выступал против приватизации, которая, по его оценке, могла привести к присвоению крупных активов узкой группой лиц и остановке предприятий. При этом сам принцип частной собственности и предпринимательства главой государства не отвергался: акцент делался на том, чтобы изменения собственности сопровождались повышением эффективности и не наносили ущерба трудовым коллективам.

«Удивляет подход моих критиков как на Западе, так и на Востоке, оценивающих ход реформ в республике по проценту приватизированных предприятий. Чем он выше, считают они, тем лучше идут реформы. Их не волнует, проведено ли разгосударствление справедливо или госсобственность просто разграблена. Стали ли приватизированные предприятия работать лучше или они просто легли, а работников выбросили на улицу. Мы остановили разбойную «прихватизацию», на которой успело нажиться немало людей», — подчеркнул Президент.

Вместе с тем в Беларуси не отказались от цивилизованной приватизации. Она, по словам главы государства, основана на двух главных критериях. Первый — после приватизации предприятие должно работать более эффективно. Второй — разгосударствление и приватизация должны быть проведены в интересах всего народа, а не воров и жуликов.

На форуме также поднимались вопросы банковской системы и ценовой политики. В частности, речь шла о том, чтобы кредитные ресурсы направлялись на развитие производства, а изменения цен и тарифов учитывали реальные доходы населения. В условиях экономической нестабильности эти вопросы напрямую влияли и на работу предприятий, и на повседневную жизнь граждан.

Александр Лукашенко пообещал, что ценовая политика будет базироваться как на гибком использовании рыночных механизмов, так и на оправданном государственном регулировании цен и тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов: «Повышение цен и тарифов, особенно на жилищно-коммунальные услуги, будет проводиться с учетом величины реальных доходов людей. Мы не пойдем по пути тех стран, которые установили плату за жилье и коммунальные услуги, превышающую размеры пенсий и зарплаты основной массы населения».

По сути, от такого подхода в стране не отступили и сейчас. Президент, как и прежде, жестко спрашивает с правительства за факты необоснованного роста цен, если таковые выявляются, а рост тарифов и услуг исключительно прогнозируем и не бьет по кошелькам граждан.

В итоге экономическая повестка I ВНС складывалась в единую систему взаимосвязанных задач. Экспорт должен был обеспечивать рынки сбыта и доходы, промышленная политика — сохранять производство и рабочие места, строительство — поддерживать экономическую активность и решать жилищную проблему, сельское хозяйство — укреплять продовольственную безопасность. А вопросы собственности и финансов рассматривались через призму того, как сохранить управляемость этих процессов.

I ВНС и референдум 1996 года: два этапа одного политического года

Александр Лукашенко во время голосования на общенародном референдуме, ноябрь 1996 года Принятые на ВНС решения и итоги последующего референдума повлияли на дальнейшее развитие политической системы Беларуси. При этом эти события не следует смешивать: собрание было площадкой для обсуждения и определения приоритетов, а референдум — отдельной формой всенародного голосования по вынесенным на него вопросам. Значение первого собрания нельзя рассматривать в отрыве от событий осени 1996 года. Вопросы государственного устройства и направления реформ находились в центре политической дискуссии, а спустя месяц после форума, 24 ноября, состоялся республиканский референдум.Принятые на ВНС решения и итоги последующего референдума повлияли на дальнейшее развитие политической системы Беларуси. При этом эти события не следует смешивать: собрание было площадкой для обсуждения и определения приоритетов, а референдум — отдельной формой всенародного голосования по вынесенным на него вопросам.

Первое ВНС также стало отправной точкой для традиции обсуждать стратегические направления развития страны на общенациональном форуме. В последующие годы собрания стали проводиться перед очередными пятилетками, чтобы подвести итоги предыдущего периода и сформулировать задачи на следующий.

Именно поэтому октябрь 1996 года важен не только как время проведения первого заседания. Тогда сформировалась идея белорусской государственности, по которой экономическая самостоятельность, занятость, социальные гарантии и контроль над ключевыми ресурсами рассматривались как взаимосвязанные условия развития страны.

Реализация основных направлений социально-экономического развития на 1996-2000 годы дала результаты. Беларуси удалось превзойти показатели докризисного 1990 года по объему производства промышленной продукции, потребительских товаров, реальных денежных доходов населения.

От программ пятилеток к конституционному статусу

II Всебелорусское народное собрание прошло в мае 2001 года под девизом «За сильную и процветающую Беларусь!». Как и первый форум, оно было связано с подведением итогов социально-экономического развития и определением приоритетов на следующий пятилетний период. Александр Лукашенко во время выступления на II Всебелорусском народном собрании, май 2021 года

В 2006, 2010 и 2016 годах ВНС продолжило эту практику. В повестке оставались экономический рост, развитие промышленности и сельского хозяйства, жилищное строительство, повышение качества жизни и укрепление социальной сферы. Приоритеты менялись в соответствии с условиями каждого периода, но формат сохранял связь со стратегическим планированием.

Переломным стало VI ВНС, состоявшееся в феврале 2021 года. На нем был дан старт конституционной реформе. После общенационального обсуждения изменений и референдума 27 февраля 2022 года Всебелорусское народное собрание получило конституционный статус — такое решение поддержало более 80% граждан, принявших участие в голосовании.

Александр Лукашенко во время выступления на открытии VI Всебелорусского народного собрания, февраль 2021 года

Так произошел принципиальный поворот в истории ВНС. Форум, который на протяжении четверти века был связан прежде всего с обсуждением стратегических направлений и программ развития, получил определенное место в системе государственной власти. Так произошел принципиальный поворот в истории ВНС. Форум, который на протяжении четверти века был связан прежде всего с обсуждением стратегических направлений и программ развития, получил определенное место в системе государственной власти.

В обновленной Конституции ВНС определено как высший представительный орган народовластия. 7 февраля 2023 года был принят закон «О Всебелорусском народном собрании», закрепивший правовые основы его деятельности. Конституция определила полномочия ВНС, включая утверждение стратегических направлений развития страны, основных направлений внутренней и внешней политики, Военной доктрины и Концепции национальной безопасности. Решения Всебелорусского народного собрания имеют обязательный характер.

За 30 лет изменились и страна, и само Всебелорусское народное собрание, не меняется только стремление власти слышать людей и учитывать их интересы при определении будущего страны

«Задача государства — сделать так, чтобы люди не выживали, а жили без боязни за свое будущее и безопасность своих детей. Чтобы у людей на столе был хлеб и, как говорят, еще кое-что к хлебу, чтобы хватило средств на отпуск, на обновку себе и детям», — так звучал один из ключевых посылов, озвученных Александром Лукашенко на I ВНС.

«Верю, мы вернем благополучие в наши дома и достаток в наши семьи, — подчеркнул Президент. — Хочу заверить вас, представителей белорусского народа, в том, что я буду ценой своего разума и возможностей своих, а если потребуется, ценой своего здоровья беречь мир в нашем общем доме — доброй и святой Белой Руси. Я сделаю все возможное для того, чтобы родители смогли заработать на жизнь семьи, чтобы детские глазенки излучали радость, чтобы стариками не овладевало чувство одиночества и безысходности, чтобы молодежь справляла свадьбы и радовалась жизни, рожала детишек».

И глава белорусского государства, как мы видим, держит свои обещания.