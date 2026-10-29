Белорусская сторона официально присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на херсонском направлении, сообщает БЕЛТА.

Беларусь активно участвует в этом большом международном процессе, стала первой отправной точкой и уже приступила к выполнению своей части обязательств по ранее достигнутым договоренностям.

На белорусскую территорию уже прибыли представители российской и украинской сторон, которые принимают участие в гуманитарной операции. Минск оказывает необходимое всестороннее содействие Москве и Киеву, а также выступает гарантом данных процессов.

Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.

Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США — и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп — достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта.