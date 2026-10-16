В преддверии отмечаемого в Беларуси Дня отца РУП «Белпочта» проведет акцию по бесплатной доставке почтовых карточек виновникам торжества. Об этом sb.by сообщили на предприятии.

На предприятии проинформировали:

— 19 октября в ряде отделений почтовой связи страны работники «Белпочты» проведут акцию «День отца». Это станет еще одной возможностью поблагодарить пап за подаренные спокойствие, уверенность, поддержку, знания и мудрые житейские советы. «Белпочта» бесплатно доставит по Беларуси простые почтовые карточки при условии их приобретения участниками, а также установки мобильного приложения POST MARKET на свое мобильное устройство и регистрации в нем.

Акция пройдет в более чем 90 отделениях почтовой связи во всех регионах Беларуси. Их адреса размещены на сайте РУП «Белпочта».

День отца в Беларуси отмечают 21 октября.