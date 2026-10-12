Адвокаты Беларуси 14 и 21 октября проведут акции по бесплатному консультированию ко Дню матери и Дню отца, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.



Акции пройдут в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

Подробнее о проведении акций в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов.