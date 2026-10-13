На заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели итоги летней оздоровительной кампании, реализацию программы «Забота», а также меры по профилактике употребления несовершеннолетними алкогольных и психотропных веществ, работу по недопущению совершения общественно опасных деяний.

Провела заседание заместитель председателя райисполкома, председатель комиссии Людмила Кураликова. В работе приняли участие помощник прокурора района Иван Кольчевский, начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел райисполкома Виктор Никитин, руководители учреждений образования, культуры и представители субъектов профилактики.

Как отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько, в районе был проведен большой объем работы по организации летней занятости. Управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома совместно с РК ОО «БРСМ» и учреждениями образования проведена информационная кампания о возможностях трудоустройства. Также летом текущего года на базе учебных заведений Будакошелевщины функционировал 51 воспитательно-оздоровительный лагерь с охватом 981 учащегося, а также 4 палаточных лагеря круглосуточного пребывания для 95 детей. Работали лагеря труда и отдыха, спортивные и молодежные площадки. Клубными учреждениями за летний период было организовано почти 700 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили около 15 тыс. несовершеннолетних, в том числе дети подучетных категорий.

Особый акцент – на вовлечении в занятость детей, находящихся в социально опасном положении, и тех, с кем проводится индивидуальная профилактическая работа. Примечательно, что в 2025 году район стал лидером в области по временной занятости молодежи: было реализовано 29 проектов, трудоустроено 364 учащихся. В этом году уже реализован 31 проект. Жанна Николаевна отметила, что подростков важно не только обеспечить их занятостью, но и научить ответственному отношению к делу.

О работе Коммунаровского Дворца культуры в летний период рассказала заведующая Анна Сычева. На базе учреждения работали клубные формирования, проводились развлекательные и познавательные программы, мастер-классы, конкурсы и тематические мероприятия для детей и подростков, подчеркнула она. Отдельное внимание уделялось занятости несовершеннолетних подучетных категорий.

Иван Кольчевский в свою очередь подробно остановился на типичных нарушениях, которые выявляются при организации летней занятости. Он акцентировал, что в ряде случаев детей зачисляли в лагеря без необходимых медицинских справок, некоторые учреждения подходили к работе формально. Представитель прокуратуры призвал руководителей более ответственно относиться к организации питания, хранения продуктов и соблюдению сроков годности, своевременно проверять наличие медикаментов в аптечках.

О профилактике употребления несовершеннолетними алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ доложили специалист отдела образования райисполкома Юлия Дыленок, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района ЦРБ Ольга Кутукина, заместитель директора аграрно-технического колледжа Алеся Смолякова, директор СШ №1 г. Буда-Кошелево Ольга Володина. Было отмечено, что работа в данном направлении ведется системно: проводятся лекции, беседы, круглые столы, видеолектории, анкетирование и индивидуальные консультации.

Следующий вопрос повестки касался работы с несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, по недопущению совершения общественно опасных деяний. О мерах профилактики проинформировали Юлия Дыленок и Виктор Никитин. Как констатировал Виктор Константинович, основным институтом воспитания остается семья. Он рекомендовал руководителям учреждений образования активнее работать не только с учащимися, но и с их родителями. Отдельно начальник инспекции остановился на профилактике проникновения в заброшенные дома, рекомендовав педагогам на классных часах доступно объяснять детям, что такое частная собственность и почему нельзя проникать в чужие дома и на чужие территории. Своим опытом работы по этому направлению поделились заместитель директора по воспитательной работе Коммунаровской школы Мария Ковалева и директор Николаевской школы Дмитрий Вава.

Подводя итоги заседания, Людмила Кураликова подчеркнула, что только совместными усилиями можно создать безопасную и благоприятную среду для каждого ребенка, особенно в каникулярный период, когда контроль со стороны школы ослабевает, а риск происшествий возрастает. В преддверии осенних каникул она призвала все субъекты профилактики и учреждения образования провести работу над ошибками, сделав выводы из выявленных нарушений, чтобы не допустить их повторения.

Елизавета Малая

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