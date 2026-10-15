В разгар эпидемического подъема учреждения здравоохранения становятся местами повышенного риска: сюда приходят и те, кто уже заболел, и те, кто просто пришел на плановый прием. Чтобы визит к врачу не обернулся новым недугом, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии напомнил белорусам о правилах безопасности.

Главный принцип осеннего визита в организацию здравоохранения – осознанность, утверждают специалисты. Если гражданин чувствует першение в горле, насморк или жар, не стоит заходить в здание через через общий вход. Для таких случаев предусмотрены специальные двери для температурящих пациентов. Это забота о здоровых людях.

Внутри учреждения вступают в силу строгие правила гигиены. Медицинская маска становится обязательным аксессуаром: ее рекомендуют надеть еще на входе, плотно закрыв рот и нос. Важный нюанс, о котором часто забывают: маска – вещь одноразовая, и через два часа она превращается из барьера в рассадник бактерий. Меняйте ее своевременно.

Чистые руки – отдельный пункт в борьбе с инфекцией. В коридорах поликлиник установлены дозаторы с антисептиком. Обработка рук на входе и выходе должна стать рефлексом. И помните: пока руки не обработаны, не стоит трогать лицо, глаза или внешнюю поверхность маски.

Пандемия научила нас дистанцированию, и в сезон ОРИ этот навык снова актуален. Приходить на прием следует строго к назначенному времени, держаться на расстоянии 1,5–2 метров от других посетителей.

Однако если состояние резко ухудшилось, и температура поползла вверх, лучшее решение – не идти в поликлинику, а вызвать врача на дом. Это убережет и иммунитет пациента, и здоровье окружающих.

И все же, как напоминают эпидемиологи, самая надежная защита от гриппа – это вакцинация. Прививка не только снижает риск заболевания, но и помогает избежать тяжелых осложнений. Так что вместо очереди в регистратуру лучше найти время для посещения прививочного кабинета.

1prof.by