Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко 24 сентября подписал Указ №319 о награждении орденом Матери. За рождение и воспитание пяти и более детей им удостоены 239 жительниц всех областей и Минска. Из 17 представительниц Гомельщины – наша землячка, учитель средней школы №1 г. Буда-Кошелево Наталья Немцева.

Опора государства и собственный дом

«Жить и работать в мирной и красивой стране, где ведущие социальные сферы – медицина и образование – находятся на высоком уровне, – огромное счастье, – признается Наталья Васильевна. – И приятно вдвойне, когда твои жизненные устремления находят еще и серьезную поддержку со стороны государства. Помимо льгот, положенных многодетным семьям, благодаря льготному кредитованию (субсидии) мы решили жилищный вопрос и, надеемся, что уже в скором времени переедем в наш новый дом. Вместе планировали, каким он будет, а все основные строительные работы взял на себя муж Александр. Он у меня универсал, мастер на все руки».

Пять пальцев на одной руке

У супругов Немцевых пятеро детей. «Все пятеро – как пальцы на одной руке: абсолютно разные, но бесконечно любимые», – делится многодетная мама, с нежностью рассказывая о каждом. Старшему, Сергею, 20 октября исполнится уже 17 лет. Самостоятельный, увлекается IT-технологиями и разрабатывает сайты, учится на первом курсе в аграрно-техническом колледже по специальности «Энергосбережение». Как и отец, всегда готов помочь с младшими. Ивану – 14, он учится в 9 классе СШ №1. Более спокойный по характеру, разбирается в компьютерах и мототехнике, любит велосипедные прогулки. Словом, занимается всем понемногу, и это ему пригодится в жизни. Тринадцатилетняя Дарья – главная мамина помощница. «Моя принцесса и правая рука, – с гордостью говорит Наталья. – Умеет многое – готовит от блинчиков до фаршированных перцев, с пеленок помогала ухаживать за малышами. В будущем будет хорошей мамой. Отлично учится, занимается теннисом и легкой атлетикой, мечтает о мотоцикле».

После первых троих детей, спустя уже 10 лет, обоюдное решение супругов расширить свою семью привело к появлению на свет младших. «Родилась Маша – наш цветочек. Ей 4 года, посещает детский сад и с удовольствием бежит на хореографию. Любит всех: очень открытая и жизнерадостная девочка, – продолжает моя собеседница. – Санек, или, как мы его величаем, Сан Саныч, появился на свет через год. Наш крепышок и всеобщий любимец».

Спортивный союз и преемственность поколений

Родом Наталья Немцева из Ветки, с детства занималась единоборствами (включая карате киосинкай) и легкой атлетикой. Бегала на средние и длинные дистанции, защищала честь родной школы. Поэтому поступила в педколледж им. Л.С. Выготского на учителя физкультуры, где и познакомилась с будущим мужем – кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. На 4-м курсе сыграли свадьбу. Наталья и Александр вместе уже 19 лет.

К слову, традиции многодетности в этой семье глубокие: бабушка Александра по отцовской линии, Мария Васильевна, воспитала восьмерых детей и в свое время тоже была награждена орденом Матери. Ее пример послужил для Натальи Васильевны вдохновением и импульсом на серьезный шаг: «Я уже представляю, как в новом доме будет собираться наша большая семья. От одной мысли становится тепло, ради этого стоит жить, – делится Наталья Васильевна. – Поэтому своему материнству я очень рада, хотя прекрасно понимаю, что впереди еще нелегкий путь – поставить детей на ноги, направить, дать им прочную основу и путевку в жизнь».

Огромную поддержку супругам оказывают их родители – Валентина Александровна, Владимир Петрович и Светлана Васильевна, за что они им очень благодарны.

Счастливая мама – счастливые дети

Многодетная мама часто ассоциируется исключительно с домашним уютом, пирогами, супами, стиркой и глажкой. Но моя героиня эти стереотипы легко ломает. Спортивная, энергичная, она успевает не только растить пятерых детей и работать в школе, но и вести фитнес-занятия, заниматься массажем и постоянно развиваться. После педколледжа окончила факультет физической культуры со специализацией «физическая реабилитация, ЛФК, массаж» в университете им. Ф. Скорины, позднее – курсы по массажу, коррекции фигуры по различным аппаратным методикам.

Дом, быт, дети – все это она пытается гармонично совместить. «Счастливая мама – счастливые дети, – убеждена Наталья Васильевна. – Обязательно выделяю время на спорт и уход за собой, чтобы всегда быть бодрой, энергичной, полной сил».

Секреты воспитания семьи Немцевых:

✓ взаимопонимание – в любой сложной ситуации сначала разобраться и устранить причину;

✓ взаимовыручка – старшие помогают младшим, родители – старшим;

✓ равноправие – посильное распределение обязанностей, мнение каждого ребенка должно быть услышано;

✓ легкость и юмор – общение строится на доверии, шутках и непринужденной атмосфере, но по принципу «на вы и шепотом» – исключено.

Большая семья – не рутина, это сплоченная команда, в которой привыкли всё делать сообща: справляться с домашними хлопотами, работать на приусадебном участке. Отдыхать Немцевы любят тоже вместе. Александр Владимирович – заядлый рыбак, приобщил к отдыху на природе всех домочадцев. Любят они и совместные поездки на своем микроавтобусе на дальние расстояния, особенно по Беларуси.

Орден Матери станет семейной реликвией

Торжественный прием, на котором государственную награду Наталье Немцевой вручит глава региона Иван Крупко, состоится 14 октября в Гомеле. К слову, на Будакошелевщине 69 многодетных мам за всю ее историю были удостоены ордена Матери.

«Волнение, безусловно, есть, но и радость от значимости события для всех нас. Орден Матери станет семейной реликвией, которой и дети, и внуки будут только гордиться», – уверена Наталья Немцева.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива семьи Немцевых