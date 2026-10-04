9377-й праздничный, особенный для редакции номер увидел свет, наши уважаемые читатели. Позади 95 лет – целая жизнь для учреждения и коллектива. Впереди – новые лица, герои публикаций, проекты и уверенный путь к 100-летнему юбилею.

Выход в свет с конвейера «Технической книги» и «Полеспечати»

Более четырех с половиной тысяч будакошелевцев, которые живут и трудятся в нашем городе и районе, по субботам в почтовых ящиках ожидает встреча с очередным, пахнущим типографской краской, ярким и насыщенным новостным еженедельником – результатом работы всего коллектива редакции.



Главреды Тамара Суботко и Михаил Болсун



Школьники – частые гости в редакции



«Авангард» – газета для всех поколений

Создание каждого номера сродни рождению ребенка – сложное, хлопотное, зачастую не без трудностей, очень ответственное, но, безусловно, радостное… От осознания, что мы делаем важное и нужное дело.

Сегодня «Авангард» – не просто печатная версия газеты, это огромное информационное поле в интернет-пространстве. Наш сайт, имеющий мобильную версию и версию для слабовидящих, в среднем за сутки посещают порядка двух тысяч человек. Новостная лента в нем обновляется ежечасно, включая и вечернее время. А 11 социальных сетей с логотипом «PROBudaKoshelevo», начиная от групп в Одноклассниках до MAX и TREADS, значительно дополняют и расширяют информационную повестку, нередко в режиме онлайн.

Суммарная численность интернет-аудитории на сегодняшний день составляет более 53 тысяч подписчиков, а это значит, что практически каждый житель района подписан на ту или иную социальную сеть, да не одну. Приятно, что и выходцы из здешних мест, находясь за сотни и даже тысячи километров, благодаря нашим новостям находятся в курсе событий, происходящих на малой родине.

Пройдя огромный путь от «Ленiнскага шляха», выхода в суровые годы оккупации, слияния с уваровичской районкой, «Авангард» всегда был общественно-политическим изданием, отражающим республиканскую, областную и районную новостную повестки. О людях и для людей – следуя этому незыблемому принципу все эти годы, мы писали и пишем о наших земляках: тружениках села, педагогах, медиках, инженерах, водителях, всех, кто учится, работает, творит на благо Будакошелевщины.

Коллектив редакции выражает искреннюю благодарность нашим читателям, соавторам – профессиональным и самобытным писателям и поэтам, представителям различных служб, коллективам предприятий, организаций, учреждений – за поддержку и понимание, бывшим работникам буда-кошелевской типографии, коллективу «Полеспечати» и работникам почты района – за многолетнее сотрудничество. Вместе мы делаем одно важное дело – обеспечиваем наших граждан достоверной и актуальной информацией.

Девятитысячный номер «Авангарда» увидел свет в июле 2019 года, накануне 95-летия со дня образования Буда-Кошелевского района. Совпадение? Вовсе нет: сама жизнь подсказывает, что путь газеты неразрывно связан с Будакошелевщиной. Десятитысячный номер, по самым скромным подсчетам, выйдет примерно через 12 лет, в 2038-м. Каким он будет, какой будет наша газета? Не будем загадывать и заниматься арифметикой. Да это и ни к чему, просто будем работать, писать, творить на благо малой родины и на радость будакошелевцам.

В этой связи особенно запомнилось поздравление с юбилеем одной из постоянных читательниц, которая пожелала, чтобы еще много лет районка приходила к своему читателю и была главным информационным полем в районе, а репортажи и статьи наших корреспондентов имели только мирную повестку. В нынешнее сложное время геополитических потрясений мы знаем точно, что каждый из нас будет делать все возможное, чтобы так и было.

Наталья ЛОГУНОВА, фото из архива редакции