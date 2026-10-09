Проект «Белорусская женщина: код ее успеха» продолжает свое путешествие по Будакошелевщине. На этот раз он прошел на территории Чеботовичского сельсовета. Здесь не пытались вывести универсальную формулу: ее, похоже, просто не существует. Каждая из четырех участниц вышла на сцену и показала свой собственный код.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, напомнив, что проект стартовал еще в начале года и уже прошел почти по всем сельским территориям района. Как отметил Сергей Анатольевич, смысл этих встреч не в том, чтобы просто отметить заслуги, а в том, чтобы молодое поколение увидело: успех не приходит сам по себе, он складывается из любви к своему делу, ответственности и умения не сдаваться.

Дарить любовь тем, кто в ней нуждается

Валентина Волчкова давно на заслуженном отдыхе, но в это верится с трудом, когда смотришь на нее. На сцену она вышла, чтобы поведать свою историю, и эта история оказалась о том, что настоящая любовь не считает детей своими и чужими.

Валентина Николаевна родилась в России и много лет назад вместе с мужем переехала в Беларусь, обосновавшись в Гомеле. В девяностые они купили дачу в Ховхло, и это место ей так понравилось, что она, не сомневаясь, предпочла областному центру сельский населенный пункт.

Детей Валентина Николаевна любила всегда, вырастила своих троих. Но однажды решилась на шаг, который требует особого мужества: стала приемной мамой. Помимо родных детей, она подарила материнскую любовь и заботу еще четверым приемным. Она учила их не только домашнему хозяйству, но и шитью, вышиванию, вязанию. Приемные дети выросли, создали свои семьи, но связь с мамой не потеряли: звонят, советуются, приезжают.

Отдельная страница ее жизни – вышивка. Когда-то этим увлекались ее дочери, но, повзрослев, забросили. А мама продолжила. Теперь вышивание стало ее постоянным занятием: она создает картины, и лучшие из них дарит своим детям. Так увлечение дочерей превратилось в ее собственное дело, а готовые работы разъехались по семьям как теплое напоминание о доме.

И еще одна деталь, которая многое говорит об этой женщине: каждое утро у нее начинается с зарядки, а в течение дня она с удовольствием берет скандинавские палки и уходит в лес. Возраст не отменяет ни движения, ни интереса к жизни. Ее пример доказывает простую вещь: доброта не имеет границ, а материнская любовь, если она настоящая, не делится на своих и приемных.

В ней сочетаются мудрость, вера и доброта

Ветеран педагогического труда, хранительница традиций, прихожанка местной церкви Рождества Пресвятой Богородицы – все это об Анне Лухтеевич. Учителем Анна Фоминична мечтала стать с самого детства. Родилась она в 1956 году на Брагинщине. Время было послевоенное, трудное, и многих детей тогда определяли в интернаты. Анну отправили в Ельск, где она окончила школу, затем поступила в Минский институт иностранных языков. Правда, жизнь внесла свои коррективы, ей пришлось уехать в Мозырь. Там она поступила в пединститут на учителя начальных классов.

С будущим мужем Николаем они учились вместе. Поженились и по распределению уехали в Буда-Кошелевский район, в Чеботовичи, где Анна Фоминична и проработала всю жизнь. Была и учителем, и педагогом-организатором, и в детском саду довелось поработать.

Сегодня Анна Фоминична на пенсии, но ее сердце по-прежнему с людьми. Она нашла силу в вере, ходит в церковь, читает духовную литературу, и рядом с ней всегда есть те, кто пришел поддержать – прихожане храма, односельчане, близкие.

Но, несмотря на все пережитое, эта женщина не утратила ни веры, ни тепла. Когда ее спросили, что она желает молодым, она ответила просто: мира на всей планете, чтобы дети не плакали от горя, здоровья и умения смиряться и терпеть. Она убеждена: любить нужно каждого, и тогда жизнь продолжается – не в прошлом, а здесь и сейчас. А еще она говорит, что доброта не зависит ни от роста, ни от возраста, ни от обстоятельств. И в этом, пожалуй, самый главный урок Анны Фоминичны.

Большая семья – большое счастье

История Натальи Гайнудиновой начинается в далеком Хабаровске. Будучи маленькой, ее семья переехала в Беларусь, в Гомель, где она и окончила школу. Двадцать лет назад наша героиня переехала в Чеботовичи, и на вопрос «почему из города в деревню» отвечает честно: сама не знает, наверное, сердце подсказало. Так городская девушка оказалась в деревенском доме, и этот дом стал для нее по-настоящему своим.

Супруг Натальи Витальевны, кстати, тоже городской житель, двадцать пять лет прожил в областном центре, а теперь уверен, что никуда из Чеботовичей не уедет. В их семье, большой и дружной, семеро детей, и каждый нашел свое дело по душе. Старший сын уже студент, будущий ветеринар, остальные учатся в Чеботовичской школе. Все активные, творческие, участвуют в школьных и районных мероприятиях. И, как и родители, дети искренне любят свою малую родину, а жить в городе они не планируют.

И сама Наталья Витальевна нашла здесь дело по душе. Она работает в Чеботовичском центре народного творчества мастером народных художественных ремесел. Шьет игрушки в технике амигуруми, плетет из бисера, изготавливает шкатулки из гипса, рисует картины по номерам. Ее работы ездят на выставки в разные города и возвращаются с дипломами и благодарностями. Себя она называет человеком целеустремленным, настойчивым, творческим, который не боится трудностей и любит придумывать что-то новое. Но главным своим достижением она все равно называет детей и семью.

Учитель, писатель, творец

Завершила встречу история уроженки Бобруйска Майи Галицкой – человека, который умеет не только учить, но и создавать. Она дважды с отличием окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, а с 1999 года работает учителем русской словесности в школах района.

Круг ее интересов огромен: литература, писательство, рукоделие, бисероплетение, шитье, вышивка, стихосложение, хореография, вокал. Стихи и прозу Майя Александровна начала писать еще в детстве. Сегодня у нее около 800 стихотворений и более 100 рассказов и эссе. Издан первый сборник прозы «Образы», готовится к печати еще один. Она также кандидат в члены Союза писателей Российской Федерации, а в ее портфолио более 600 дипломов и сертификатов разного уровня.

Но главное в ее жизни все же не награды, а преподавание. Майя Александровна могла бы работать в областном или районном центре, но ей всегда хотелось быть учителем именно в маленькой, уютной школе, где все на виду, где каждому ребенку можно уделить свое время и внимание. Она любит своих учеников, любит сам процесс – видеть, как дети растут, как открывают для себя новое, как учатся думать и чувствовать. При этом она не просто учит по учебнику. Наша героиня постоянно ищет что-то новое, разрабатывает интересные и полезные обучающие материалы, которые помогают детям лучше понять предмет и полюбить его. Она из тех педагогов, кто не останавливается на достигнутом, постоянно придумывает, как сделать урок живее и увлекательнее.

Свою жизнь, даже с разочарованиями и потерями, Майя Александровна не променяла бы ни на какую другую. Код успеха белорусской женщины она видит в уверенности, что женским рукам подвластно все, и в вере, что рядом всегда есть добрые, отзывчивые люди, готовые поддержать. Именно эта вера, говорит она, дает крылья.

Завершилась встреча торжественным награждением. Сергей Халдай вручил участницам дипломы и памятные подарки от спонсоров мероприятия: РО ОО «БРСМ», районного РОО «Патриоты Беларуси» и депутатского корпуса Чеботовичского сельского Совета.

Эстафета проекта продолжается: переходящий кубок передан председателю Кривского сельисполкома Тамаре Красняковой.

Елизавета Малая

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