В городском поселке Паричи руководитель провела единый день информирования. Екатерина Зенкевич отметила, что в Беларуси действует масштабная система социальной поддержки семей:

«Это не только законодательные гарантии, но и конкретные меры, которые помогают семьям справляться с трудностями и создавать комфортные условия для воспитания детей».

В рамках встречи состоялось чествование жительниц горпоселка, которые принимали участие в проекте партии «Белая Русь» «Про женщину по-мужски».

Также в рамках Недели родительской любви Екатерина Зенкевич поздравила приемную семью Митрахович, отметив важность сохранения семейных ценностей и заботы о каждом ребенке.

Во время работы в районе сенатор также ознакомилась с реализованной гражданской инициативой «Купалье в Паричах» и провела мониторинг цен в магазине Гомельоблпотребобщества.

Гомельщина официально