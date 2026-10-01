День пожилых людей ежегодно отмечается 1 октября. В этот день мы не только поздравляем людей старшего поколения, но и задумываемся, как они живут и чем занимаются. Чтобы узнать об этом, корреспондент районки пообщалась с жителями города.

Ирина КАЙТАНОВА, горожанка:

– Много времени провожу с внуком Никитой, ему 11 лет. Играем в футбол, в шашки, и знаете, он уже начинает у меня выигрывать, ездим на велосипедах, а в сезон работаем на приусадебном участке. При этом я не сижу дома. Участвую в общественной деятельности ветеранского движения, мы там постоянно что-то организовываем. А еще танцую современные танцы. Да-да, именно современные. Это прекрасно держит в тонусе. Если бы сейчас мне задали вопрос, пошла бы ли я на работу, однозначно ответила бы нет. У меня просто физически не хватает на это времени.

Александр АДАРЧЕНКО, пенсионер:

– На пенсии уже 22 года, но для меня это время стало вторым дыханием. Веду активный образ жизни и стараюсь дома не сидеть: оказываю посильную помощь в мероприятиях, организованных храмом, занимаюсь волонтерством, за бодростью духа хожу по экологической тропе в д. Селец. Но главное мое богатство – это семья. У меня 9 внуков и 5 правнуков. Они всегда меня навещают, и дом в эти моменты наполняется радостью. Как говорила моя мама: «Дети, делайте добро, и оно к вам обязательно вернется». Каждый день убеждаюсь в ее мудрости, глядя на свою большую семью. Добро действительно возвращается, например, через бывших коллег, которые меня никогда не забывают.

Ирина РАДЧЕНКО, жительница г. Буда-Кошелево:

– Когда ушла на заслуженный отдых, думала, что жизнь подходит к завершению. Но оказалось, что все только начинается. Моя знакомая пригласила меня на танцы, здесь же познакомилась с ветеранским активом. И тут все закрутилось! Я начала участвовать в различных мероприятиях, сценках. В теплое время года с удовольствием катаюсь на велосипеде, зимой занимаюсь алмазной мозаикой. Теперь я точно знаю: пенсия – это выход на новую дорогу, где можно пожить для себя.

Главное, что объединяет всех опрошенных, – желание быть полезным и оставаться активным. Люди почтенного возраста ведут насыщенную, интересную жизнь в нашем районе. Они занимаются творчеством, спортом, общественной деятельностью. Их пример доказывает, что возраст не помеха для активной и счастливой жизни. А День пожилых людей – отличный повод сказать спасибо им за мудрость, опыт и оптимизм.

Инна КОСТЯНКО

Фото автора