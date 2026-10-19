С 1 сентября по 30 октября Единый национальный медиаизмеритель – ЗАО «МедиаИзмеритель» – проводит вторую волну установочного социологического исследования. Интервьюеры будут общаться с жителями городов и сельских населенных пунктов Беларуси по теме телесмотрения.

Телевизор у каждого занимает свое место в повседневной жизни. Кто-то начинает день с новостей и не пропускает ни одно ток-шоу, кто-то вечером смотрит сериалы, фильмы или развлекательные программы, кто-то увлечён спортивными телепередачами. Взрослые и дети, мужчины и женщины – у каждого свои вкусы и привычки. Но как узнать, что именно предпочитают зрители и как меняются их телевизионные привычки?

Для этого и проводится установочное исследование. Его главная задача – изучить социально-демографические характеристики телесмотрения в белорусском обществе. Интервьюеры задают жителям вопросы о том, как и что они смотрят по телевизору.

Первая волна исследования прошла с 1 марта по 30 апреля. Вторая состоится этой осенью – с 1 сентября по 30 октября.

Зачем это нужно?

Результаты исследования помогут лучше понять телевизионную аудиторию страны и будут использоваться для построения телевизионной панели. Телевизионная панель – это специально сформированная группа домохозяйств, с помощью которой «МедиаИзмеритель» изучает реальное телесмотрение: какие телеканалы и программы выбирают зрители и как со временем меняются их предпочтения.

При этом, что важно, панель (исследуемая выборка) полностью и точно отражает социальный срез всего населения страны.

В этот раз исследование охватит не только городских жителей, но и жителей сельских населенных пунктов. Это позволит получить более полную картину телевизионных привычек населения Беларуси. А в конечном итоге – сделать наше телевидение лучше, интереснее, конкурентнее. Это важно и социально значимо.

Как узнать интервьюера?

Интервьюеры ЗАО «МедиаИзмеритель» работают в фирменных жилетах и имеют при себе удостоверения. Если к вам обратится специалист компании, вы можете попросить его предъявить удостоверение и рассказать о цели исследования.

Разговор посвящен исключительно телесмотрению. Интервьюер не будет спрашивать про банковские данные, пароли, коды из СМС или деньги. При этом гарантируется анонимность интервью.

Ваше мнение важно

В исследовании важен каждый ответ. Ведь у каждого свои привычки: например, кто-то смотрит телевизор каждый день, кто-то только вечером, а кто-то включает его лишь по выходным. У кого-то смарт-телеприёмник, у кого-то – нет. Кто-то пользуется функциями отложенного телепросмотра, кто-то нет.

Из множества таких ответов складывается общая картина того, как сегодня смотрят телевидение жители Беларуси, чему отдают предпочтение люди разных возрастов и социальных групп.

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