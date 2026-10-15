День депутата парламентария начался с участия во встрече с молодыми специалистами в Коммунаровском ДК. Инициатором мероприятия выступил районный Совет депутатов.

Диалоговая площадка собрала руководство района, председателей сельисполкомов, руководителей предприятий и представителей общественных объединений и молодых людей, прибывших по распределению на свои первые рабочие места.

Открывая мероприятие, председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай отметил, что от того, останутся ли молодые специалисты работать в деревнях и агрогородках, зависит развитие района. Глава депутатского корпуса напомнил, что государство сегодня предоставляет молодым специалистам серьезный пакет социальных гарантий: от выплат и льгот до помощи с жильем. А задача руководителей на местах – создать такие условия, чтобы молодой человек захотел остаться и связать свое будущее с родным краем.

Обращаясь к молодежи, Руслан Вегера сделал акцент на важности подобных встреч. По его мнению, желание проявить себя есть у каждого, но часто молодые люди сами себя ограничивают из-за своей скромности. Парламентарий признался, что и сам когда-то был таким, но со временем понял: главное – не бояться проявлять себя и помнить, что за каждой инициативой стоит не только личный успех, но и развитие родного края. Отдельно он остановился на роли наставников, которые помогут освоиться, поддержат и направят. Важно этим пользоваться, перенимать опыт и не стесняться задавать вопросы.

В формате живого диалога, за чашкой чая гости поделились с молодыми специалистами секретами личного и профессионального успеха, воспоминаниями о первых рабочих местах, а также рассказали о возможностях, которые открываются перед ними в районе, о мерах поддержки и льготах.

Главный специалист отдела ипотечного и льготного кредитования ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Валентина Михальцова проинформировала о мерах поддержки, которые предлагает банк. В соответствии с Указом Президента № 631 для молодых специалистов предусмотрен льготный кредит. Также они могут воспользоваться и другими банковскими продуктами.

О работе общественных объединений и молодежных организаций рассказали первый секретарь РО ОО «БРСМ» Марина Габис и председатель районного РОО «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский. Они пригласили молодых специалистов активнее участвовать в общественной жизни района, подчеркнув, что это помогает не только проявить себя, но и найти новых друзей, получить полезные навыки и расширить кругозор.

Председатели сельисполкомов, в свою очередь, акцентировали внимание на возможностях для самореализации на сельских территориях – важном факторе закрепления молодых специалистов. Они отметили, что сегодня здесь созданы все условия для комфортной жизни и работы: развивается инфраструктура, строятся и ремонтируются дороги, открываются новые объекты социальной сферы. А активная жизненная позиция и желание молодых людей совершенствоваться и развиваться дальше будут способствовать их профессиональному росту.

Со словами напутствия к молодым специалистам обратился директор ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» Федор Свердликов и дал молодежи несколько главных ориентиров для успешного старта: никогда не стоит переставать учиться, важно перенимать опыт коллег, уважать труд старшего поколения и соединять их мудрость со свежими идеями. Федор Антонович порекомендовал беречь себя и находить баланс между работой и отдыхом, напомнив, что без сильного сельского хозяйства не накормить людей, а без качественной медицины – не сохранить здоровье тех, кто трудится на этой земле.

Завершилось мероприятие вручением билетов во взрослую трудовую жизнь и памятных сувениров от районного Совета депутатов, ОАО «Буда-Кошелево-агросервис», РО ОО «БРСМ», районного РОО «Патриоты Беларуси», центральной районной больницы и редакции районной газеты «Авангард».

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко