Туманное утро, местами небольшие дожди и температурный контраст почти в 10 градусов ожидаются в Беларуси 18 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 6 — плюс 12 градусов, местами плюс 3 — плюс 5 градусов; максимальная днем от плюс 8 по северо-западу до плюс 17 градусов по юго-востоку.