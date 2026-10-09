Использование электронных систем курения негативно воздействует практически на все органы и системы человека. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА на тему «Никотиновая зависимость среди несовершеннолетних: о негативном воздействии на организм и эффективных мерах профилактики» заявила заведующий отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман, передает корреспондент БЕЛТА.





Спикер обратила внимание на состав жидкости для электронных систем курения. «Кроме никотина, который вызывает все основные негативные последствия курения, в состав жидкости также входят пропиленгликоль и растительный глицерин. Они при нагревании образуют очень опасные соединения — формальдегид и акролеин, которые обладают как канцерогенными, так и мутагенными свойствами», — отметила она.

Также в состав жидкости входят ароматические добавки. «Они опасны тем, что могут вызывать астматический компонент, аллергию и одышку. Кроме того, исследования показывают, что при использовании электронных систем курения выделяются тяжелые металлы, которые накапливаются в организме, приводя к негативным последствиям, влияя на иммунитет и восприимчивость к заболеваниям», — подчеркнула заведующая отделением общественного здоровья.

Говоря о воздействии на сердечно-сосудистую систему, Ольга Бартман подчеркнула, что использование электронных систем курения способствует повышению давления, сужению сосудов. «При исследовании пользователей электронных систем курения определялись маркеры «окислительного стресса», который ведет к нарушению стенок сосудов, что также нарушает жизнедеятельность организма. При использовании электронных систем курения возможно снижение притока крови к жизненно важным органам, что также негативно сказывается на организме», — рассказала она. Говоря о воздействии на сердечно-сосудистую систему, Ольга Бартман подчеркнула, что использование электронных систем курения способствует повышению давления, сужению сосудов. «При исследовании пользователей электронных систем курения определялись маркеры «окислительного стресса», который ведет к нарушению стенок сосудов, что также нарушает жизнедеятельность организма. При использовании электронных систем курения возможно снижение притока крови к жизненно важным органам, что также негативно сказывается на организме», — рассказала она.

«При использовании электронных систем курения может возникать одышка, кашель, нарушение дыхания. Есть исследования, которые говорят о травмах легких. Например, синдром Эвали, который связан с использованием электронных систем курения, где была жидкость на масляной основе, содержащая витамин Е. После запрета использования таких жидкостей, такие случаи стали регистрироваться намного реже», — сказала Ольга Бартман.

Кроме того, эксперт отметила, что влияние электронных систем курения ослабляет иммунную защиту. «Это касается как легочной системы, так и в целом организма. Человек, который использует электронную систему курения, он более подвержен заболеваниям различных вирусных инфекций, острых респираторных, гриппа, ковида. Также у него нарушен иммунный ответ на проникновение инфекционных агентов. В результате чего заболевание длится намного дольше, чем в обычной ситуации», — добавила заведующая отделением общественного здоровья.

Специалист обратила внимание, что воздействие на нервную систему особенно важно для подрастающего поколения, поскольку никотин — сильный яд, влияющий на префронтальную зону головного мозга, отвечающую за внимание, обучение и концентрацию. «Поэтому подростки, которые используют электронные системы курения, становятся менее внимательными и сосредоточенными. Это негативно сказывается на формировании личности в целом. Кроме того, важно отметить, что, как я говорила, никотин — это очень сильнодействующее вещество, которое вызывает сильную зависимость. И в подростковом возрасте она формируется намного быстрее, чем у взрослых», — сказала Ольга Бартман. Специалист обратила внимание, что воздействие на нервную систему особенно важно для подрастающего поколения, поскольку никотин — сильный яд, влияющий на префронтальную зону головного мозга, отвечающую за внимание, обучение и концентрацию. «Поэтому подростки, которые используют электронные системы курения, становятся менее внимательными и сосредоточенными. Это негативно сказывается на формировании личности в целом. Кроме того, важно отметить, что, как я говорила, никотин — это очень сильнодействующее вещество, которое вызывает сильную зависимость. И в подростковом возрасте она формируется намного быстрее, чем у взрослых», — сказала Ольга Бартман.

«Использование электронных систем курения, особенно у подростков, является стартом для использования другой продукции, которая тоже может вызывать зависимость. Такие подростки могут становиться двойными курильщиками, кроме электронных систем, они потом часто переходят на обычные сигареты и могут также использовать наркотические препараты», — констатировала она.

«Поэтому и в нашей стране, и с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, существуют запреты, именно для подростков до 18 лет. Также все медики активно призывают женщин, девушек, особенно беременных женщин, не пользоваться данным продуктом, потому что риски для здоровья очень велики», — резюмировала Ольга Бартман.