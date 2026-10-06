В Год белорусской женщины проект «Белорусская женщина: код ее успеха» продолжает шагать по Будакошелевщине. Очередная встреча прошла на территории Кошелевского сельсовета. В центре внимания – женщины, чьи судьбы стали примером трудолюбия, мудрости и верности родному краю.

Открывая мероприятие, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова поприветствовала собравшихся и отметила, что каждая женщина уникальна по-своему, а ее успех – это прежде всего внутреннее состояние. Она поблагодарила участниц за труд, понимание, теплоту и домашний уют, за то, что они являются замечательными мамами и бабушками.

Ведущие напомнили, что у современной белоруски три главные точки опоры: дом, где царят уют и верность традициям, работа, где проявляются профессионализм и лидерские качества, и долг – гражданская ответственность перед обществом и страной. Из этих составляющих и складывается уникальный код успеха наших соотечественниц.

Человек с железной выдержкой и поющей душой

Нередко говорят, что у успеха мужское лицо, особенно если речь идет о погонах и строгой дисциплине. Но майор внутренних дел в отставке Надежда Соловьева доказала обратное. Она с честью носила звание старшего инструктора по воспитательной работе, оставаясь при этом нежной, чуткой и творческой натурой.

Ее путь в профессию начинался непросто. Родилась в д. Шарибовка, рано осталась без отца, и мать одна воспитывала четверых детей. После школы уехала в Гомель, начинала свою трудовую биографию токарем на электровакуумном заводе. Позже судьба привела ее в исправительную колонию, где она работала контролером, затем начальником отряда, старшим инспектором по личному составу. А еще заочно окончила историко-филологический факультет Гомельского государственного университета.

Более пятнадцати лет Надежда Филипповна проработала старшим инструктором по воспитательной работе со спецконтингентом. Это был непростой этап в профессиональной биографии, требующий огромной выдержки, терпения и умения найти подход к каждому человеку.

А на заслуженном отдыхе она открылась для земляков с новой стороны: создает потрясающие картины, вышитые бисером и крестиком. Это кропотливый труд, требующий ювелирной точности и усидчивости. А еще она красиво поет, и свою песню подарила всем гостям встречи.

Инженер, наставник, патриот родного края

Вторая героиня, Антонина Цыкунова, эталон инженерного мастерства и преданности родному краю. Выпускница Гомельского политехнического института, она всю свою жизнь посвятила сложнейшим, стратегически важным направлениям, которые мужчины привыкли считать «своими».

Родилась Антонина Ивановна в рабочей многодетной семье, была четвертым ребенком. После восьми классов поступила в Буда-Кошелевский совхоз-техникум, а затем – в политехнический институт. Работала главным энергетиком совхоза «Шарибовский», а после реорганизации хозяйства перешла в аграрно-технический колледж, где много лет передавала знания будущим электрикам.

Особое внимание в своей работе она всегда уделяла наставничеству. Умела выслушать, подсказать, поддержать молодых специалистов, помочь им адаптироваться в новом коллективе. И сегодня, встречая своих бывших учеников, ставших профессионалами, она испытывает гордость за то, что вложила в них часть своей души.

Сегодня Антонина Ивановна, уже будучи на пенсии, возглавляет производственно-технический отдел КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Благодаря ее профессионализму в домах земляков всегда есть свет, тепло и уют. А еще она прекрасно поет, участвует в кружках Шарибовского сельского клуба, занимается спортом.

Хранитель истории и живая память поколений

Тамара Бодрунова – человек удивительной судьбы. Она родилась в 1935 году, пережила трудные военные и послевоенные годы, но всю жизнь посвятила одной из самых благородных профессий – учительству.



Тамара Алексеевна – учитель истории высшей квалификационной категории, ветеран труда. Она не просто учит датам и событиям, а помогает молодым людям понять, кто они и откуда. В 1959 году окончила исторический факультет Гомельского педагогического института, работала в школах Гомеля.

Судьба забросила ее далеко от родных мест: вместе с мужем-офицером она уехала в Архангельск. Там она тоже работала по профессии, но сердце всегда тянуло домой. Даже Гомель, где прошли годы ее молодости, не был так мил, как родной край. И 30 лет назад она вернулась на малую родину – в д. Брилев.

Многие ее выпускники пошли по ее стопам и стали учителями истории. Но Тамара Алексеевна – не просто педагог, который передает детям знания о прошлом. Она сама – живой свидетель многих событий, хранитель истории Кошелевского сельсовета. Ее знания бесценны, и она щедро делится ими с молодым поколением.

У Тамары Алексеевны двое детей, пятеро внуков и уже шесть правнуков. Несмотря на почтенный возраст, она полна оптимизма, пишет стихи, поет и остается активным жителем своего края.

От стройки до народного хора

Жизнь Надежды Клименковой соткана из трудолюбия, оптимизма и бесконечной любви к родной земле. Ее профессиональный путь удивляет своим многообразием: она работала на стройке, вела точный учет в бухгалтерии, работала на заправке, руководила молочно-товарной фермой.

Родилась Надежда Николаевна в простой семье, с детства была приучена к труду. После школы уехала в Гомель, окончила строительное училище. Начинала свою трудовую деятельность в Мозыре на нефтеперерабатывающем комбинате, потом работала на заводе синтетического волокна в Гомеле.

Однажды родственники, которые жили в Сибири, поведали ей об этом далеком и интересном крае. Их рассказы так заворожили Надежду Николаевну, что она решила попробовать – взяла свой скромный чемоданчик и уехала в Омск. Там она прошла настоящую школу жизни: работала на стройках, была заведующей складами, бухгалтером, инспектором отдела кадров, секретарем, диспетчером – кем только ни довелось ей быть. Там она получила жилье, обрела друзей, но душа всегда хотела домой, на Будакошелевщину. Как бы ни было хорошо вдали от дома, отмечает она, а родная земля милее.

Выйдя на заслуженный отдых, Надежда Николаевна не осталась в стороне от активной жизни. Сегодня ее звонкий голос украшает знаменитый народный коллектив «Сябрына» центрального районного Дома культуры. А всю свою душевную теплоту и неиссякаемую энергию она вкладывает в обустройство семейного очага. Ее благоустроенный и уютный дом круглый год утопает в роскошных, заботливо выращенных цветах.

Завершилась встреча торжественным награждением. Людмила Кураликова вручила участницам дипломы и памятные подарки от спонсоров мероприятия – районного РОО «Патриоты Беларуси» и депутатского корпуса Кошелевского сельского Совета депутатов.

Эстафета проекта продолжается: переходящий кубок передан председателю Чеботовичского сельисполкома Илоне Веко.

Елизавета Малая

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