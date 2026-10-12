ОВЕН. Начало недели принесет известие, которое заставит пересмотреть отношение к делам и партнерам. Может возникнуть соблазн принять поспешное решение, но лучше немного подождать, когда картина станет яснее. Полагайтесь на свои знания, опыт и интуицию.

ТЕЛЕЦ. Придется заняться рутинными, но очень важными делами. Наведите порядок на рабочем месте, составьте план. Особое внимание уделите бытовым и финансовым вопросам. Ваша способность доводить любое дело до совершенства принесет свои плоды. Выходные посвятите отдыху на природе.

БЛИЗНЕЦЫ. Период обещает быть стабильным как на работе, так и дома. Могут возникнуть вопросы и задачи, но вы с ними быстро справитесь. Возможны новые интересные знакомства в профессиональной сфере, сулящие приятные возможности в ближайшем будущем.

РАК. На рабочем месте придется погрузиться в документацию, чтобы найти ошибку. Помните о необходимости соблюдать баланс между карьерой и личным пространством. Многие трудности возникнут из-за неправильного распределения времени.

ЛЕВ. Появится шанс ярче проявить себя там, где раньше приходилось ждать удобного момента. В работе или деловых контактах возможен поворот, который укрепит вашу уверенность. Главное – не тратить силы на желание всем всё доказать, результаты и так будут заметны.

ДЕВА. Неделя хорошо подходит для наведения порядка не только в делах, но и в приоритетах. Вы сможете понять, что именно отнимает слишком много сил и не дает ощутимого результата. Чем меньше лишнего останется в расписании, тем спокойнее пройдут дни.

ВЕСЫ. Люди чаще станут обращаться к вам за ответом, советом или инициативой. На этом фоне важно не соглашаться на всё подряд только ради мира и хороших отношений.Сосредоточьтесь на обычных повседневных и спокойных делах.

СКОРПИОН. Перестаньте откладывать дела в долгий ящик. Устройте себе небольшое испытание и постарайтесь выполнить всё, что висит уже несколько дней. Если вы не станете держаться за старую схему только по привычке, многое пойдет легче.

СТРЕЛЕЦ. Станете идти на риск ради достижения поставленных целей, но нужно быть осмотрительнее. Чем меньше перемен в жизни, тем прочнее положение. Прежде всего это относится к профессиональной деятельности. Возможны интересные предложения или встречи, которые вдохновят на что-то новое.

КОЗЕРОГ. Потребуется собранность, особенно там, где накопилось много обязательств. Придется решать, что нужно делать сразу, а что можно отложить. Лучше отказаться от встреч с близкими и доделать накопившуюся работу. Выходные дни проведите в кругу друзей.

ВОДОЛЕЙ. Многое может измениться из-за одного разговора или новой информации. То, что раньше казалось окончательным, теперь может выглядеть совсем иначе. Не спешите с резкими шагами, сначала дайте себе время привыкнуть к новому взгляду на ситуацию.

РЫБЫ. Будете чутко воспринимать настроение окружающих и общий ход событий. Это поможет вовремя избегать лишних споров и не тратить силы. Обдумывайте всё спокойно и принимайте правильные решения.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ