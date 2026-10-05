ОВЕН. Вас ждет неделя прилива сил и вдохновения. Любые начинания в профессиональной сфере получат поддержку со стороны руководства или единомышленников. В личной жизни наступает время романтических сюрпризов.

ТЕЛЕЦ. Отличный период для обустройства уюта и душевных посиделок с близкими. В финансовом плане возможны денежные поступления или выгодные предложения, которые позволят побаловать себя приятными покупками.

БЛИЗНЕЦЫ. Обаяние и интеллект будут на пике. Вы легко найдете общий язык с самыми непростыми людьми, успешно проведете переговоры и заведете полезные знакомства. Ждите хороших новостей издалека и заманчивых предложений.

РАК. Наступает пора финансового триумфа и внутренней увереннос-ти. Прошлые заслуги наконец-то трансформируются в реальные бонусы, премии или повышение. Будете чувствовать себя защищенно, а интуиция безошибочно подскажет правильные шаги.

ЛЕВ. Внимательная проверка документов поможет избежать серьезных ошибок. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты, которые обещают слишком быстрый доход. В выходные стоит пригласить домой пару друзей, чтобы просто поговорить за ужином.

ДЕВА. Поступит немало интересных предложений от окружения, поэтому сделать окончательный выбор будет не так просто. Если будете придерживаться намеченного плана, обязательно добьетесь успеха. Больше доверяйте себе, чем тем, кто раздает советы, не разбираясь в теме.

ВЕСЫ. Закроете старый вопрос, вызывавший беспокойство. Окажетесь в центре внимания, а друзья и коллеги будут стремиться к общению с вами. Не тратьте зарплату сразу, отложите часть денег на важные нужды. Узнаете новость, которая заставит изменить свои планы на выходные.

СКОРПИОН. Ждут блестящие карьерные перспективы. Проекты, над которыми долго трудились, принесут первые громкие успехи и признание авторитетных людей. Вы найдете идеальный баланс между работой и отдыхом, а выходные подарят незабываемые радостные эмоции.

СТРЕЛЕЦ. Перед вами откроются новые горизонты знаний. Возможно знакомство с человеком, который станет для вас мудрым наставником или верным другом. Успешно пройдут любые юридические дела, обу-чение и публичные выступления.

КОЗЕРОГ. Появится шанс заявить о себе, не бойтесь брать ответственность. Целеустремленность и дипломатичность – это ключ к успеху. Финансовое положение будет стабильным, возможна премия или повышение зарплаты как результат ваших усилий.

ВОДОЛЕЙ. На работе сможете проявить себя как эксперт и визионер. Это отличное время для повышения квалификации или начала преподавательской деятельности. В финансовой сфере возможны траты, связанные с путешествиями или образованием, но они окупятся.

РЫБЫ. Придется столкнуться с кризисной ситуацией или необходимостью принимать рискованные решения. Ваша смелость и интуиция помогут найти выход. Это хороший момент для работы с крупными инвестициями, но следует быть осторожнее.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ