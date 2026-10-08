Гражданка Беларуси получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией 8 октября в Брянской области России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Руслан Варанков, передает корреспондент БЕЛТА.



Он уточнил, что из-за полученных тяжелых ранений женщине потребовалось хирургическое вмешательство, включающее ампутацию конечностей. «В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — проинформировал пресс-секретарь МИД.

По его словам, дипломаты посольства Беларуси в России и отделения посольства в Смоленске оказывают необходимое содействие, а также находятся в контакте с местными властями и медицинским учреждением.

«С сожалением вынуждены констатировать, что подобные трагические инциденты продолжаются. Министерство иностранных дел Беларуси ранее предупреждало о повышенной опасности и рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок в данную местность. Однако эти предупреждения не возымели должного действия. Сегодняшнее происшествие подтверждает актуальность рекомендации», — обратил внимание Руслан Варанков.

Он подчеркнул, что совершенное деяние — атака БПЛА — носит антигуманный характер. МИД усматривает в нем попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть скоординированных действий, направленных на вовлечение Беларуси в конфликт