«Гомель стал отправной точкой важной гуманитарной операции, направленной на помощь жителям Алешек.

Для Гомельщины особенно важно, что этот гуманитарный процесс начался на нашей земле. Мы со своей стороны сделаем всё необходимое, чтобы выполнить принятые обязательства ответственно и добросовестно.

Беларусь, Гомельская область всегда были готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Мы не раз подтверждали это конкретными делами. И сегодня наш подход остается прежним: если человеку нужна помощь – мы протянем руку, окружим заботой и теплом. Как это было уже не раз.

Очень хочется, чтобы эта гуманитарная операция помогла как можно большему числу людей, а достигнутые договоренности были выполнены».

Гомельщина официально