Только через двадцать лет на лесосеменной плантации Наспенского лесничества вблизи н.п. Борок можно будет собрать первый урожай желудей. Уже сегодня лесоводы района, понимая важность и перспективность данного направления для развития опытного лесхоза, закладывают здесь дубраву.

Руководит работами главный лесничий Роман Щукин. Он же и посвятил в тонкости процесса. Лесосеменная плантация дуба черешчатого предназначена для выращивания посадочного материала – улучшенных элитных семян дуба. «Дубки, которые мы сегодня сажаем, выращены в нашем питомнике из лучших желудей, собранных в плюсовых насаждениях дуба черешчатого. Саженцам по 2 года, они имеют закрытую корневую систему и уже достигли высоты 30-40 см, – рассказывает Роман Юрьевич. – На плантации их разместится порядка 12 тысяч, и только минимум через 20 лет они дадут первые семена».

Участок площадью в 12,5 га – земля бывшего сельхозпользования, переданная в лесфонд. Здешние почвы по типологическим свойствам тяжелые и кислые, идеально подходящие под посадку лесных великанов. И поработать на ее подготовке пришлось основательно. Посадке предшествовали удаление харвестером всех деревьев, измельчение порубочных остатков мульчером, дискование и выравнивание. От проникновения на плантацию диких животных по всему периметру установили ограждение.

С помощью буссоли сделали разметку, поделив участок на три поля, примерно по 3,8 га каждое. Всего продуцирующая площадь составляет 11,3 га, остальное – минерализованная полоса, идущая за ограждением. Она служит природным препятствием для проникновения огня.

Неукоснительно следуя технологии, лесоводы по разметке, на расстоянии 6 м, опускают в лунки по 3 саженца. К слову, только спустя 6 лет из трех выберут и оставят самый крепкий. На каждый саженец положено ведро торфа плюс удобрения: калий, суперфосфат, доломитовая мука. Посадка дуба – целый процесс, в котором задействованы сразу несколько работников. Один буром формирует в земле лунку, второй подкапывает, третий засыпает в нее торф, четвертый бросает удобрения. Торф и удобрения перемешиваются, мечом Колесова делается углубление, и только тогда саженец опускают в землю и поливают. Столько внимания каждому деревцу!

В опытном лесхозе выращивают семена не только дуба, но и сосны обыкновенной. На лесосеменной плантации, расположенной в Еленце, уже в следующем году будут подрезать верхушки хвойных деревьев, чтобы они росли не в высоту, а вширь. Так удобнее и быстрее будет собирать шишки. Зеленые красавицы чувствуют себя здесь прекрасно, вольно раскинув мохнатые лапы, а на некоторых уже красуются, как бусы, ароматные шишки.

Как отмечает Роман Щукин, опытный лесхоз не первый раз становится научной площадкой для выращивания разных пород деревьев, а также применения новых технологий в лесной отрасли. Все эти работы проводятся совместно со специалистами института леса НАН Беларуси, Гомельского ГПЛХО. «Обеспечение не только собственным посадочным материалом, но и семенами – перспективный шаг для нашего учреждения в плане экономики и логистики, – убежден мой собеседник. – Будакошелевщина всегда славилась своими дубами. Уже сейчас представляю, как через несколько десятилетий здесь зашумит красивейшая дубрава – богатство и достояние не только нашего района, но и всей страны».

Наталья ЛОГУНОВА

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