Из-за чего чаще всего в Беларуси происходят пожары, журналистам рассказал начальник главного управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 90 человек с начала года спасены благодаря пожарным извещателям — МЧС

По словам спикера, в осенне-зимний период количество пожаров традиционно увеличивается. Это связано с тем, что начинают отапливаться жилища, растет нагрузка на электросети, печное отопление. Сокращается световой день, люди больше времени проводят дома.

Как отметил начальник главного управления, основная причина пожаров остается неизменной — неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения или при курении. Среди других факторов — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печного отопления. «Портрет погибшего обычно: выпил, закурил, уснул и не проснулся. Около 96% возгораний приходится на жилой сектор. Чаще всего это одноквартирный блокируемый жилой дом, время ночное, выходные дни», — добавил эксперт.

За печным отоплением, как и за любым другим устройством, нужно смотреть постоянно, не использовать его при наличии трещин, выпирающих элементов напомнил Дмитрий Турчин. «Печь должна быть оштукатурена, побелена — цвет помогает обратить внимание на выход дыма, определить неисправность, которую нужно устранить. Нельзя разжигать печь легковоспламеняющимися жидкостями, нельзя доверять топку и контроль детям, оставлять спички и зажигалки в доступном для них месте, складировать и сушить сгораемые материалы, особенно при открытом топочном отверстии. Важно иметь предтопочный лист», — перечислил спасатель.

Для предупреждения круглогодично проводится профилактическая работа. Например, на следующей неделе пройдет основной этап республиканской акции «За безопасность вместе» (акция продлится с 19 октября по 4 ноября).

Как отметил Дмитрий Турчин, за девять месяцев 2026 года было обследовано более 530 тыс. домовладений, проинструктированы 700 тыс. граждан. «Приоритет нашей работы — одиноко проживающие граждане, инвалиды, семьи в социально опасном положении, многодетные. Не обходим стороной людей, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками. Они в группе риска, несут опасность в первую очередь для самих себя, но нередки случаи, когда они проживают с престарелыми родителями или малолетними детьми. При этом ходим и к благополучным гражданам», — поделился он.

Все субъекты профилактики решают одну задачу: предупреждают гибель людей от внешних причин. «Если, придя в дом, работник МЧС выявит видимые нарушения, он может информировать другие ведомства для принятия мер реагирования. Равно как и МЧС информируют о возможной угрозе: неисправности печного отопления, автономных пожарных извещателей или их отсутствии», — подчеркнул начальник главного управления.