Служба «одно окно» давно стала для белорусов привычным и удобным инструментом. Здесь можно решить десятки вопросов — от постановки ребенка на очередь в детский сад до согласования перепланировки. Однако даже в отточенном механизме случаются сбои. И чаще всего их причиной становится обычная человеческая невнимательность. Специалисты службы назвали давольно частую ошибку заявителей — обращение без паспорта.

Казалось бы, аксиома: отправляясь в государственное учреждение, возьми документ, удостоверяющий личность. Но на практике специалисты «одного окна» ежедневно вынуждены отказывать гражданам в приеме заявлений именно из-за его отсутствия. Согласно Закону Республики Беларусь «Об основах административных процедур», специалист обязан в первую очередь идентифицировать личность заявителя. Без этого запустить процедуру или выдать готовое решение юридически невозможно.

Как избежать досадного отказа и решить свой вопрос с первого раза? Достаточно соблюдать пять простых правил.

Только оригинал. Забудьте про фразы: «У меня есть копия» или «Давайте я покажу фото в телефоне». Никакие цифровые изображения или ксерокопии (даже цветные) не имеют юридической силы при верификации личности. На прием нужно приходить исключительно с оригиналом паспорта или ID-карты.

Забудьте про фразы: «У меня есть копия» или «Давайте я покажу фото в телефоне». Никакие цифровые изображения или ксерокопии (даже цветные) не имеют юридической силы при верификации личности. На прием нужно приходить исключительно с оригиналом паспорта или ID-карты. Смотрите на дату. Паспорт с истекшим сроком действия автоматически считается недействительным. Служба «одно окно» не имеет права принять по нему заявление. Проверьте дату окончания действия документа заранее.

Паспорт с истекшим сроком действия автоматически считается недействительным. Служба «одно окно» не имеет права принять по нему заявление. Проверьте дату окончания действия документа заранее. Если в паспорте д обрачная фамилия . После регистрации или расторжения брака со сменой фамилии у граждан есть ровно один месяц , чтобы обратиться за заменой паспорта. В течение этого тридцатидневного периода старый документ остается юридически действительным. Его всё еще можно использовать, например, для подачи заявлений в службу «одно окно». Однако затягивать с визитом в расчетно-справочный центр или отделение по гражданству и миграции не стоит: как только месячный срок истечет, паспорт автоматически станет недействительным, и воспользоваться им для получения государственных услуг или административных процедур больше не удастся.

. После регистрации или расторжения брака со сменой фамилии у граждан есть ровно , чтобы обратиться за заменой паспорта. В течение этого тридцатидневного периода старый документ остается юридически действительным. Его всё еще можно использовать, например, для подачи заявлений в службу «одно окно». Однако затягивать с визитом в расчетно-справочный центр или отделение по гражданству и миграции не стоит: как только месячный срок истечет, паспорт автоматически станет недействительным, и воспользоваться им для получения государственных услуг или административных процедур больше не удастся. Альтернатива — онлайн. Если вы являетесь владельцем биометрического паспорта и ID-карты (либо имеете электронную цифровую подпись), многие административные процедуры можно пройти не выходя из дома. Для этого воспользуйтесь единым порталом электронных услуг (e-pasluga.by). В таком случае физический документ не понадобится — верификация пройдет в электронном виде.

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КСТАТИ

Чтобы не гадать, какие еще справки могут понадобиться для вашей конкретной административной процедуры, перед визитом в службу «одно окно» наберите единый справочно-информационный номер по оказанию консультативной помощи по вопросам осуществления административных процедур – 142. Звонок бесплатный. Специалисты четко сориентируют вас по полному пакету документов, что сбережет ваши нервы, время и силы.

Кроме того, с пакетом документов по административной процедуре можно ознакомиться на официальном сайте Буда-Кошелевского райисполкома в разделе «Одно окно»: https//buda—koshelevo.gov.by/ru или по тел. 8 (02336) 7-28-34. Служба «одно окно» Буда-Кошелевского райисполкома расположена по адресу: г. Буда, ул. Ленина В.И, 7.