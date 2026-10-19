С приходом грибной поры в лесах традиционно увеличивается число потерявшихся. Основная причина — беспечность и переоценка собственных сил.



Чтобы поход не обернулся бедой, соблюдайте простые правила:

Планируйте маршрут. Изучите карту заранее. Запомните ключевые ориентиры: линии электропередач, просеки, необычные деревья, ручьи и возвышенности.

Сообщите родным. Расскажите близким, куда именно вы направляетесь и когда вернетесь. Если вы пропадете, вас начнут искать.

Держите связь. Полностью зарядите телефон и возьмите с собой пауэрбанк. Мобильник — ваша главная надежда на спасение.

Выбирайте яркую одежду. Забудьте о камуфляже и темных вещах. Надевайте контрастные куртки со светоотражателями, чтобы вас было видно даже в сумерках.

Соберите «набор выживания». Даже если идете «на часок», прихватите воду, еду, лекарства и спички (зажигалку).

Екатерина Зайкова