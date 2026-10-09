«Да брось ты этот телефон, иди лучше на улице побегай!» — фраза, которую не любят практически все дети. Вслед за ней, как правило, следует ссора, закатывание глаз, истерики или игра в молчанку. Как же поступить в ситуации, когда ребенку неинтересно проводить время без гаджетов?

Гаджеты: польза или опасность?

Подростки от 12 до 17 лет проводят в интернете от 4,5 до 6,5 часов в день! Да, сам по себе интернет — изобретение полезное, но, как и в любой другой сфере жизни, здесь важно помнить о балансе. Чрезмерное пребывание «в экране» не просто уничтожает время, но и отражается на здоровье: на зрении, осанке, общем состоянии организма.

Подростки в зоне риска

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование поведения 9243 американских детей в возрасте 10–11 лет и установили: частое использование гаджетов может вызывать симптомы, схожие с маниакальным эпизодом при биполярном расстройстве. Подростки, которые регулярно играют в видеоигры, смотрят развлекательные ролики и много времени проводят в мессенджерах, демонстрируют искаженную самооценку, снижение потребности во сне, рассеянность, импульсивность, быструю бессвязную речь и скачущие мысли.

Это связано с тем, что подростковый возраст — критически важный этап формирования психики, и любые перегрузки в этот период могут усилить риски серьезных психических расстройств в будущем.

Признаки цифровой зависимости

Далеко не всем детям нужен «цифровой детокс». Если ребенок умеет самостоятельно регулировать экранное время, легко переключается между гаджетом и живым общением, сохраняет интерес к жизни — поводов для тревоги нет.

О необходимости временного ограничения подскажут следующие признаки:

Все свободное время ребенок проводит с гаджетом. Раздражается при просьбе отложить телефон. Теряет интерес к прогулкам и живому общению. Становится капризным, хуже спит, теряет сосредоточенность, проявляет эмоциональную нестабильность.

Если вы узнали в этом своего ребенка, то скорее всего, он испытывает цифровую перегрузку, и стоит устроить мягкий детокс, чтобы нервная система успела восстановиться.

Как найти баланс и организовать цифровой детокс

Установите четкие правила: Определите время без гаджетов — например, за час до сна и во время семейных обедов.

Определите время без гаджетов — например, за час до сна и во время семейных обедов. Предложите альтернативу: Заполните свободное время ребенка живым общением, спортом, настольными играми или творчеством.

Заполните свободное время ребенка живым общением, спортом, настольными играми или творчеством. Подавайте личный пример: Дети копируют поведение взрослых — сократите собственное время использования смартфона при ребенке.

Дети копируют поведение взрослых — сократите собственное время использования смартфона при ребенке. Внедряйте правила постепенно: Начните с коротких периодов отключения от сетей, превращая это в привычку, а не в наказание.

Цель детокса — не в борьбе с гаджетами, а в заботе о психическом здоровье и эмоциональном благополучии.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»