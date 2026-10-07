На данный вопрос отвечает начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович:

− Назначение пенсий в Республике Беларусь гражданам, проживавшим и работавшим на территории Латвийской Республики (Латвийской СССР), осуществляется с учетом положений Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о сотрудничестве в области социального обеспечения от 29 февраля 2008 года.

Согласно Договору каждая сторона назначает и выплачивает пенсию только на основании страхового (трудового) стажа, накопленного на ее территории.

Таким образом, назначение пенсии за период работы, имевший место на территории Латвийской Республики (Латвийской ССР), будет осуществляться Латвийской стороной в соответствии с ее законодательством. При назначении пенсии в Республике Беларусь указанный период учету не подлежит.

Обращение за назначением пенсии в Латвийской Республике осуществляется через орган социальной защиты по месту жительства в Республике Беларусь.