Отделение почтовой связи Гусевица – одно из лучших в районе. Отчасти потому, если верить народным приметам, что располагается как раз напротив «буслянки». А там, где аисты вьют гнезда, – хорошая аура и благоприятная атмосфера. Но не только: в успешной трудовой деятельности «виноваты» и сами работники – начальник отделения Светлана Орлова и почтальон Инна Соловьева.

Коллектив почты маленький, но дружный и, благодаря профессиональным и личностным качествам всегда добивается достойных результатов. Светлана Орлова – продолжательница династии почтальонов. Здесь работали ее свекровь Лидия Архиповна и невестка, тоже Светлана. В 2000-м Светлана Васильевна пришла ей на замену на время декретного отпуска и за это время научилась многому. Позднее уходила в сферу торговли, но в 2006 году вернулась и по настоящий день работает здесь.

Сегодня Светлана Орлова занимает сразу две должности – начальника отделения и почтальона на участке №2. Как руководитель ведет всю документацию и отчетность, обслуживает клиентов: оказывает почтовые и банковские услуги, принимает коммунальные и другие платежи, реализует широкий ассортимент товаров первой необходимости. Кстати, здесь ей очень пригодились навыки продавца: даже разложить товар – с любовью, красиво, упаковка к упаковке, по ее мнению, тоже важно.

После основной смены, повесив сумку на плечо, вместе с незаменимым помощником – мобильным почтальоном – она отправляется по знакомым улицам и адресам. «Ходить пешком – отличная зарядка для тела, позволяющая быть всегда в тонусе», – делится Светлана Васильевна. В ее увесистой ноше – газеты, журналы, письма. «Авангард» – непременный спутник почтальонов по субботам. Наряду с «СБ», «Гомельскай праўдай» порядка 90 районок на двоих доставляют почтальоны постоянным читателям. Для Светланы Орловой «Авангард» уже на протяжении 20 лет – достоверный источник информации и районных новостей. Она уверена, что почитать про земляков, знакомых, искренне порадоваться за них – еще один плюс для постоянного подписчика.

Почтальон Инна Соловьева – уроженка Минщины, но школу заканчивала уже в Чеботовичах, куда переехала с родителями. Сразу после школьной скамьи пришла работать в филиал художественной фабрики Гомеля – вышивала на машине аппликации на детских изделиях, словом, создавала красоту. Переехав на родину мужа в Гусевицу, стала работать почтальоном. Сотни километров пройдено за 38 лет. Это сегодня Григоровку, Лютков обслуживает передвижная почта, а раньше в любую погоду корреспонденцию сельчанам доставлял именно почтальон. «Уже несколько лет на пенсии, но на отдых не отпускают, – улыбается Инна Константиновна. – Да, признаться, и сама пока не могу расстаться с любимой профессией». Сдав отчеты и документацию за предыдущую смену, расписав маршрут, она торопится на свой участок №1.

Много общего у моих собеседниц – и дело жизни, и подход к нему, и признание односельчан, для которых они уже стали своими. Но их объединяет еще одна важная миссия в жизни – быть чуткими, заботливыми мамами и бабушками. У Светланы Васильевны два сына, два внука Денис и Мирон, в которых она души не чает. Инна Константиновна – многодетная мама. Двое сыновей и дочь подарили ей с супругом аж семерых внуков. Самый старший, Дмитрий, уже отслужил в армии, самому маленькому, двухгодовалому Жене, еще только предстоит пойти в детский сад. Поэтому она частенько спешит к детям и внукам, чтобы помочь.

«Работаем дружно, честно, для людей. В каждый дом приходим только с улыбкой и добрыми новостями», – делятся профессиональным кредо гусевицкие почтальоны. Тем самым еще раз подтверждают, что белорусские женщины – добрые, открытые, трудолюбивые, самодостаточные и счастливые.

Наталья Логунова

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