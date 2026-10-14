Торжественный прием прошел в областной филармонии, участие в нем приняли председатель облисполкома Иван Крупко, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Иван Крупко отметил, что в этом году мы наполняем праздник новым, более широким смыслом:

– Государство уделяет огромное внимание поддержке материнства. Но семья – это не только мама, это мама, папа и дети. Такая семья – фундамент нашего общества, основа сильной и процветающей Беларуси. Поэтому по инициативе Президента Беларуси в стране был учрежден еще один праздник – День отца. И сегодня, в рамках Недели родительской любви, мы чествуем не просто матерей, мы чествуем Семью во всей ее полноте!

На Гомельщине политика государства воплощается в конкретных делах. Цифры говорят за себя: в области почти 19 тысяч многодетных семей, где из поколения в поколение передаются добрые традиции.

– Мы гордимся нашими женщинами! Быть многодетной мамой – это настоящий жизненный подвиг. И при этом женщины остаются прекрасными, активно участвуют в общественной жизни, вдохновляют на добрые дела, – отметил председатель облисполкома.

Более двух тысяч матерей Гомельщины удостоены высокой государственной награды – ордена Матери. Председатель облисполкома Иван Крупко вручил эту награду еще 17 жительницам области.

Мам региона поздравил и помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый:

«Спасибо за то, что храните тепло семейного очага, храните традиции нашего общества, оберегаете всех нас, тем самым позволяя спокойно трудиться, творить и развиваться под спокойным небом Беларуси. Мира, тепла и добра вам, и пусть каждый день дети будут для вас поводом для гордости!»

Юрий Валеватый вручил награды прекрасным мамам Гомельщины – представительницам области на ежегодном республиканском конкурсе красоты среди многодетных матерей «Краса Беларуси».

Теплые слова в адрес мам и всех родителей прозвучали от Екатерины Зенкевич:

– Сегодня мы чествуем тех, кто является примером для общества. Золотых юбиляров, проживших вместе полвека, отцов-основателей трудовых династий. И многодетных родителей, среди которых есть и студенческая семья. Желаю, чтобы во всех белорусских семьях всегда царили любовь и уют. Поздравляю всех с Днем матери и с наступающим Днем отца!

Председатель областного Совета депутатов вручила заслуженные награды представителям семей региона – за успехи и достижения в разных сферах, плодотворный труд на благо Родины.

Источник: https://gp.by

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